В Русском музее состоится ежегодная акция «Ночь искусств»

В Петербурге состоится традиционная всероссийская акция «Ночь искусств», которая пройдет 3 и 4 ноября. Это событие приурочено ко Дню народного единства и в этом году отмечает свое двенадцатилетие. Тема акции в 2024 году «Россия объединяет».

К участию в акции присоединятся множество культурных учреждений Северной столицы, которые подготовят для посетителей разнообразные мероприятия. В программу включены выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и множество других интересных событий, которые будут проходить в вечерние часы. Кроме того, часть мероприятий организуют в онлайн-формате, чтобы охватить как можно больше участников.

На официальном портале «Культура.РФ» размещена афиша акции, где можно ознакомиться с полным списком мероприятий. Организаторы призывают россиян делиться своими фотографиями и видео с событий в социальных сетях, используя хештеги #ночьискусств и #ночьискусств2024.