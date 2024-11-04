Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге: полное руководство

Пожилые жители Петербурга могут оформить пенсионное удостоверение, которое предоставляет ряд социальных льгот. Расскажем, как получить этот важный документ и для чего он необходим.

Пенсионное удостоверение в Петербурге представлено двумя документами: справкой и пластиковой карточкой. На этих документах указаны следующие данные:

Фамилия, имя и отчество пенсионера;

Вид и сумма выплат;

Дата рождения гражданина;

СНИЛС;

Фотография;

Название пенсионного фонда, выдавшего документы.

Внешне пенсионное удостоверение напоминает банковскую карточку, однако на пластике размещена фотография пенсионера. Размер карточки составляет 21 на 30 миллиметров. Если пенсионеру назначены две пенсии, информация о каждой из них также будет указана.

Процедура получения пенсионного удостоверения в Петербурге не отличается от оформления других документов. Фактически это обновленная версия справки, которая была ранее, но теперь представлена в пластиковом формате. Изменение внешнего вида документа произошло в январе 2021 года.

Зачем необходимо пенсионное удостоверение в Петербурге?

Пенсионное удостоверение позволяет пожилым гражданам получать различные льготы, включая:

Выплаты и доплаты;

Транспортные льготы;

Налоговые льготы.

Кроме того, с помощью удостоверения пенсионеры могут пользоваться скидками на проезд в общественном транспорте, а также получать льготы при покупке товаров в магазинах и аптеках. Также с этим документом доступны скидки на посещение театров, музеев и выставок.

Однако для получения этих льгот необходимо также иметь регистрацию по месту жительства в Петербурге. Если «прописка» находится в другом регионе России, большинство социальных выплат в Северной столице могут быть недоступны.

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге?

Для оформления пенсионного удостоверения необходимо обратиться в пенсионный фонд Петербурга и подать заявление. Важно взять с собой паспорт и фотографии. Поскольку пенсионный фонд теперь входит в состав Социального фонда России, заявку следует подавать именно туда. Лучше всего делать это лично, но также можно отправить члена семьи с доверенностью.

Кроме того, пенсионное удостоверение можно оформить через портал Госуслуг. Для этого нужно:

Зайти на сайт. Составить заявление. Приложить скан паспорта. Приложить фотографию размером 21 на 30 миллиметров (желательно цветную).

После подачи заявки онлайн пенсионера пригласят в МФЦ или социальный фонд для предоставления оригиналов документов. Запись на прием осуществляется по выбору из доступных дат.

Для оформления через Госуслуги необходимо иметь подтвержденный аккаунт. В случае отсутствия верификации пенсионное удостоверение можно оформить только на сайте социального фонда. Рассмотрение заявки займет три рабочих дня, а сама услуга и выдача документа являются бесплатными.

Как получить новое пенсионное удостоверение, если старое потеряно?

Если пенсионер потерял удостоверение, выданное до 2021 года, ему необходимо обратиться в социальный фонд. При личном обращении новый документ выдадут в тот же день. Если заявка подается через Госуслуги или МФЦ, срок обработки составит три рабочих дня.