  • 18+

  • Сегодня

    04.11.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге: полное руководство

Пенсионеры старше 80 лет могут получать двойную пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пожилые жители Петербурга могут оформить пенсионное удостоверение, которое предоставляет ряд социальных льгот. Расскажем, как получить этот важный документ и для чего он необходим.

 

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге: полное руководство
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

 

Пенсионное удостоверение в Петербурге представлено двумя документами: справкой и пластиковой карточкой. На этих документах указаны следующие данные:

  • Фамилия, имя и отчество пенсионера;
  • Вид и сумма выплат;
  • Дата рождения гражданина;
  • СНИЛС;
  • Фотография;
  • Название пенсионного фонда, выдавшего документы.

Внешне пенсионное удостоверение напоминает банковскую карточку, однако на пластике размещена фотография пенсионера. Размер карточки составляет 21 на 30 миллиметров. Если пенсионеру назначены две пенсии, информация о каждой из них также будет указана.

Процедура получения пенсионного удостоверения в Петербурге не отличается от оформления других документов. Фактически это обновленная версия справки, которая была ранее, но теперь представлена в пластиковом формате. Изменение внешнего вида документа произошло в январе 2021 года.

Зачем необходимо пенсионное удостоверение в Петербурге?

Пенсионное удостоверение позволяет пожилым гражданам получать различные льготы, включая:

  • Выплаты и доплаты;
  • Транспортные льготы;
  • Налоговые льготы.

Кроме того, с помощью удостоверения пенсионеры могут пользоваться скидками на проезд в общественном транспорте, а также получать льготы при покупке товаров в магазинах и аптеках. Также с этим документом доступны скидки на посещение театров, музеев и выставок.

 

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге: полное руководство
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

 

Однако для получения этих льгот необходимо также иметь регистрацию по месту жительства в Петербурге. Если «прописка» находится в другом регионе России, большинство социальных выплат в Северной столице могут быть недоступны.

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге?

Для оформления пенсионного удостоверения необходимо обратиться в пенсионный фонд Петербурга и подать заявление. Важно взять с собой паспорт и фотографии. Поскольку пенсионный фонд теперь входит в состав Социального фонда России, заявку следует подавать именно туда. Лучше всего делать это лично, но также можно отправить члена семьи с доверенностью.

Кроме того, пенсионное удостоверение можно оформить через портал Госуслуг. Для этого нужно:

  1. Зайти на сайт.
  2. Составить заявление.
  3. Приложить скан паспорта.
  4. Приложить фотографию размером 21 на 30 миллиметров (желательно цветную).

После подачи заявки онлайн пенсионера пригласят в МФЦ или социальный фонд для предоставления оригиналов документов. Запись на прием осуществляется по выбору из доступных дат.

 

Как получить пенсионное удостоверение в Петербурге: полное руководство
Фото: unsplash

 

Для оформления через Госуслуги необходимо иметь подтвержденный аккаунт. В случае отсутствия верификации пенсионное удостоверение можно оформить только на сайте социального фонда. Рассмотрение заявки займет три рабочих дня, а сама услуга и выдача документа являются бесплатными.

Как получить новое пенсионное удостоверение, если старое потеряно?

Если пенсионер потерял удостоверение, выданное до 2021 года, ему необходимо обратиться в социальный фонд. При личном обращении новый документ выдадут в тот же день. Если заявка подается через Госуслуги или МФЦ, срок обработки составит три рабочих дня.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ленинградский зоопарк показал бой манула Шу с коробкой

    Ленинградский зоопарк показал бой манула Шу с коробкойНовости
    Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» захватывающее видео. На нем манул…

      Фигуристка Медведева раскрыла детали отношений с Тутберидзе после ОИ-2018

        Фигуристка Медведева раскрыла детали отношений с Тутберидзе после ОИ-2018Новости
        Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими мыслями о взаимоотношениях с заслуженным…

          Святая Матрона выступила с предупреждением к миру: события ведут к судьбоносному выбору

            Святая Матрона выступила с предупреждением к миру: события ведут к судьбоносному выборуНовости
            Святая Матрона Московская сделала важное предсказание о том, что 2024 год станет временем серьезного выбора…

              Британские археологи обнаружили карту, ведущую к Ноеву ковчегу

                Британские археологи обнаружили карту, ведущую к Ноеву ковчегуКультура
                Сотрудники Британского музея сделали важное открытие, расшифровав самую древнюю карту в мире, которая может указать…

                  «Лахта Центр» засияет цветом российского триколора в честь Дня народного единства

                    «Лахта Центр» засияет цветом российского триколора в честь Дня народного единстваНовости
                    В Петербурге «Лахта Центр» поздравит жителей города с Днем народного единства. В понедельник, 4 ноября,…

                      Названы фильмы с рекордным количеством ляпов

                        Названы фильмы с рекордным количеством ляповКультура
                        Кинематограф изобилует различными ошибками, и многие знаменитые фильмы не стали исключением. В этом обзоре рассмотрим…