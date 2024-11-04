Выставка акварелей и артефактов из коллекции Великой княгини Ольги Александровны открылась в Петербурге

Во дворце Белосельских-Белозерских в Петербурге начала свою работу выставка акварелей и артефактов, принадлежащих Великой княгине Ольге Александровне. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил об этом событии на своем официальном телеграм-канале.

В своей речи он отметил, что княгиня отличалась тонким художественным вкусом. Экспозиция включает в себя трогательные изображения семейной жизни, русские пейзажи, созданные до эмиграции, а также храмы России и сюжеты военных и революционных лет. Выставка стала возможной благодаря системной работе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который активно занимается сохранением культурного наследия. Вице-губернатор также рассказал, что в прошлом году при поддержке фонда коллекция Великой княгини Ольги Александровны была передана Русскому музею, что способствовало организации данной выставки.

Кроме того, в экспозиции впервые будут представлены художественные произведения Великой княгини, а также предметы, которые принадлежали семье Александра III.