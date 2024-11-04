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«Преступление и наказание» побил рекорд среди всех сериалов «Кинопоиска»

Фото: кадр из сериала

В понедельник, 4 ноября, стало известно, что российский сериал «Преступление и наказание» установил рекорд по количеству зрителей за первые сутки среди всех сериалов, вышедших на платформе «Кинопоиск».

Эта экранизация знаменитого романа Ф.М. Достоевского привлекла 600 тысяч зрителей в день премьеры, а её рейтинг составил 5,7 балла из 10. Хотя сериал основывается на классическом произведении, его действие перенесено в Петербург XXI века. В центре сюжета находится студент Родион Раскольников, который принимает решение совершить убийство престарелой микрокредиторши, известной в книге как процентщица.

Стоит отметить, что проект «Кинопоиска» сталкивался с многочисленными задержками, так как в процессе создания сериала возникли моменты, требующие более времени для доработки, чем изначально планировалось.

Тем не менее, всего через сутки после премьеры, 3 ноября, появились сообщения о том, что зрители негативно оценили новый драматический сериал, основанный на романе Достоевского.

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