Умер актер популярного фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин

Актер и каскадер Артур Березин скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни в одной из больниц Кейптауна. Об этом сообщил его знакомый Стас Балакин.

«Артур ушел из жизни в больнице города Кейптаун, где он провел последние дни. Южную Африку он считал своим вторым домом», — рассказал Балакин.

Хотя Артур Березин ушел из жизни 29 октября 2024 года, общественность узнала об этом лишь недавно.

Творческая карьера Березина началась с цирковой самодеятельности, а в 1977 году он присоединился к «Союзгосцирк». Позже артист начал сниматься в кино, где не только исполнял роли, но и работал каскадером. Его талант замечен в фильмах «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток» и многих других. Зрители могли видеть его трюки в популярном сериале «Анна Каренина» и других проектах.

С 1991 по 2015 год Березин жил в Кейптауне. В последние годы своей жизни он занимал пост руководителя каскадерской школы в Крыму, передавая свои знания и опыт молодому поколению каскадеров.