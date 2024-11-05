Молодежи проще найти работу в Петербурге

В Петербурге местные жители на 6,4 балла из 10 оценили сложность трудоустройства.

Как показал проведенный опрос, меньше всего трудностей с поиском работы испытывают люди в возрасте от 30 до 32 лет (средняя оценка — 4,8 балла). После 60 лет найти подходящую работу становится уже ощутимо сложнее (средняя оценка — 7,8 балла), сообщают «Аргументы недели Петербург» со ссылкой на данные опроса от SuperJob.

Также фиксируются гендерные различия в восприятии трудностей при трудоустройстве. Мужчины от 27 до 29 лет оценивают трудности на уровне 4,1 балла, а женщины от 33 до 35 лет на 4,6 балла.

Самые большие трудности с поиском работы замечают мужчины старше 60 лет, выставившие оценку 7,8 балла, а также женщины от 54 до 56 лет с уровнем в 7,7 балла.