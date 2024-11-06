В Петербурге приступили к строительству станции метро «Каменка»

В среду, 5 ноября, в telegram-канале «СПб Строительный | Stroitelnui» появилась информация о начале работ по строительству станции метро «Каменка», которая станет продолжением зелёной линии.

На данный момент команда специалистов активно занимается установкой ограждений на строительной площадке. Кроме того, ведутся работы по выравниванию грунта и укладке бетонных плит, которые обеспечат необходимую основу для дальнейшего строительства.

В сообщении указано, что проходческий щит, который будет использоваться для создания туннелей, размещён под будущей станцией «Богатырская». Он будет введён в эксплуатацию в контуре станции «Каменка» примерно через 1-2 года.

Однако перед этим необходимо подготовить саму станцию для пропуска щита. Эти подготовительные работы станут приоритетной задачей для строителей в ближайшие месяцы.

Напомним, что 17 сентября текущего года Государственный стройнадзор выдал разрешение на строительство продолжения зелёной ветки метро. В тот же день пресс-служба администрации Петербурга сообщила о том, что проходческий щит «Надежда» приступил к плановому строительству. В этом году щит был запущен в тестовом режиме, что позволило подготовить его к полноценной эксплуатации.