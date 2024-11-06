Напавшему с ножом на посетителей гипермаркета в Петербурге грозит до 15 лет

В Петербурге мужчине, напавшему с двумя ножами на покупателей супермаркета «Окей», может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следственный комитет России сообщил, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, согласно части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о том, какую меру пресечения ему назначить.

Согласно части статьи «Убийство», максимальный срок лишения свободы составляет от 8 до 20 лет или может быть назначено пожизненное заключение. Однако в случае покушения на убийство, если преступление не было доведено до конца, пожизненное наказание назначить нельзя, и максимальный срок лишения свободы сокращается на 25%. Это означает, что мужчине, который стал виновным в этом инциденте, грозит максимальное наказание в 15 лет.

По информации городского управления Следственного комитета, инцидент произошел 25 октября в супермаркете «Окей», расположенном на проспекте Космонавтов. Злоумышленник напал на посетителей с ножом, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. По данным городского комитета по здравоохранению, в результате нападения в больницы попали пять человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностировали острый психоз.