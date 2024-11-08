«Тихий ужас»: как в Сети приняли альбом «Ленинграда» с новой солисткой

В пятницу, 8 ноября, состоялся релиз нового альбома группы «Ленинград», в котором в роли солистки выступила Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка. Сама Дарья, в отличие от предыдущих работ, теперь может выступать на детских утренниках, но, судя по всему, с «Ленинградом» такие выступления ей вряд ли светят.

Новый альбом, представленный Сергеем Шнуровым, включает шесть треков, и, несмотря на попытки Инстасамки привнести в музыку новые элементы, первое впечатление слушателей оказалось смешанным. В большинстве своем комментарии звучат негативно:

«Это ужас… Хотел сказать „тихий ужас“, но при любом раскладе это прям очень плохо», «Лучше не слушайте, треш», «Ожидала большего», «Песню „Русские вперед“ выключил после 20-й секунды», «Ни одну песню не захотелось добавить в плейлист» — такие высказывания заполнили социальные сети.

Некоторые пользователи не стеснялись в оценках:

«Если бы Даша сделала сольно, вышло бы получше, без нафталинового мотива», «Шнурок скатился», «Неслушабельно».

Однако среди критики нашлись и те, кто увидел в альбоме нечто положительное.

«Мне зашло. Самая нормальная песня — „Рок“», «Пора бы спать, но я слушаю альбом. Качает», — такие отзывы также стали частью обсуждения.

Интересно, что на эксперимент Сергея Шнурова и Инстасамки первой отреагировала Ксения Собчак. Она выразила сомнение в том, что сотрудничество принесет артистам успех. Собчак добавила, что наблюдает за изменениями в личности Шнурова, которые произошли после его свадьбы, и не уверена, осталась ли у него та самая энергия, которая сделала его знаменитым. Ожидается, что ее рецензия на новый альбом также не заставит себя долго ждать, и поклонники с нетерпением ждут её реакции на свежие композиции.