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Петербург и Ленобласть обсудили строительство ВСМ-1

Фото: тг-канал Кирилла Полякова

В рамках заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области участники обсудили вопросы, касаемо строительства высокоскоростной магистрали ВСМ-1 и развития транспортного сообщения в агломерации. На встрече присутствовал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль, соединяющая Петербург и Москву, является флагманским проектом среди транспортной инфраструктуры в России. Город активно участвует в реализации этого масштабного проекта, осуществляя тесное сотрудничество с РЖД. Ведется работа по подготовке всей необходимой документации и созданию инфраструктуры, необходимой для эффективной работы магистрали.

Кроме того, создание единого рельсового каркаса Петербурга стало одной из основных задач, стоящих перед городом и его партнерами. В планах властей на 2030 год — запуск двух диаметральных железнодорожных полукольцев. Первый из них, Д-1, будет проходить от Ломоносова до Белоострова, а второй, Д-2, свяжет Гатчину с аэропортом Пулково и Токсово. Оба полукольца включают участки существующих тактовых маршрутов, что повысит доступность транспортной сети.

В дополнение к этому планируется создание новой пассажирской инфраструктуры. В сотрудничестве с Октябрьской железной дорогой к 2030 году запланировано строительство 23 новых остановочных пунктов, которые станут частью транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

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