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Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года

Фото: unsplash

С 2025 года работающие пенсионеры смогут снова рассчитывать на индексацию своих пенсий, которая была приостановлена в 2016 году. Этот шаг стал возможен благодаря законопроекту, уже направленному в Госдуму. Эксперты поделились подробностями о том, как именно будут производиться перерасчеты и что это принесет пенсионерам.

 

Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года
Фото: Baltphoto

 

Возвращение индексации после долгого перерыва

С 2016 года работающим пенсионерам не проводилась индексация их пенсий, что привело к значительному отставанию от инфляции. Теперь, с учетом изменения экономической ситуации, правительство планирует компенсировать все упущенные повышения. В 2025 году работающим пенсионерам будет возвращена индексация, что повысит их пенсионные выплаты.

Однако точные цифры, на которые будут проиндексированы пенсии, пока неизвестны. Это связано с тем, что обсуждение бюджета Социального фонда России на будущие годы в Госдуме еще не началось. Прогнозируемые прибавки будут зависеть от различных факторов, включая инфляцию и экономическое состояние страны.

Как будет происходить компенсация упущенных индексаций

По словам экспертов, для того чтобы компенсировать недополученные индексации с 2016 года, потребуется значительная сумма — от 780 до 890 миллиардов рублей. Однако эта сумма является предварительной оценкой, поскольку часть работающих пенсионеров уже получала индексацию через самозанятость или работу на теневом рынке труда.

В 2025 году пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учетом среднего размера пенсий по итогам 2024 года. Примерно это будет происходить так: если пенсионер начал получать пенсию в 2016 году на уровне 15 444 рублей, то его пенсия будет проиндексирована с учетом инфляции за все эти годы. Индексация будет проводиться одинаково как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

 

Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года
Фото: Baltphoto

 

Как будут проходить индексации в будущем

С 2025 года процесс индексации пенсий для работающих пенсионеров будет происходить дважды в год. Первая индексация будет проходить 1 февраля, а вторая — 1 апреля. Это изменение обусловлено завершением переходного периода, когда пенсии индексировались один раз в год в зависимости от инфляции, но не менее чем на тысячу рублей. Таким образом, в 2025 году пенсионеры получат первую индексацию в феврале, а в апреле — еще одну.

 

Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Что ожидает работающих пенсионеров в долгосрочной перспективе

Юрист Илья Русяев отметил, что с 2025 года пенсии работающих пенсионеров начнут увеличиваться, а все пропущенные индексации будут компенсированы после того, как человек завершит свою трудовую деятельность. Это станет приятным бонусом для тех, кто продолжал работать после выхода на пенсию. Например, в 2026 году пенсия будет пересчитана с учетом повышений за 2025 и 2026 годы, а в 2027 году — за 2025, 2026 и 2027 годы.

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Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года

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