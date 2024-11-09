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Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в Петербурге

Фото: скрин с видео

Президент национального драматического театра России — Александринского театра Валерий Фокин поделился секретами успешной организации театральной Олимпиады в Петербурге. В интервью «Театральные разговоры» он рассказал, как ему удалось воплотить в жизнь этот масштабный культурный проект.

По словам Фокина, основным шагом к проведению Олимпиады стало строительство новой сцены, которая позволила бы не только удобно размещать артистов, но и развивать репертуар.

«Для того чтобы артисты могли играть, а труппа была занята, нужно было создать условия для экспериментов. Старая малая сцена, которая была запланирована, не подходила для таких амбициозных целей», — отметил он.

Несмотря на сложности, благодаря поддержке коллег и единодушию команды, проект был реализован.

Фокин подчеркнул, что на строительство новой сцены ушло целых 10 лет. Но несмотря на трудности и проблемы с организацией, театральная Олимпиада стала самой крупной в истории, и, как отметил президент театра, всё получилось успешно.

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Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в Петербурге

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