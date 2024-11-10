В России подошли к концу съемки сериала «Неземная»

Съемки нового проекта, который стал режиссерской работой известной актрисы Дарьи Мороз, завершены. Речь идет о драмеди-сериале «Неземная», который создали в сотрудничестве онлайн-кинотеатр Kion и продюсерская компания «Марс Медиа». Об этом сообщили в пресс-службе Kion.

В сценарной группе сериала работали именитые авторы: Дмитрий Шутко, Мария Тиллес, Юрий Патренин, Дарья Павлотос и другие. Совместными усилиями они создали увлекательный сюжет, который, по словам представителей продюсеров, обещает захватить зрителей с первых серий.

Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Лиза Ищенко, Лев Зулькарнаев, Роза Хайруллина, Роман Евдокимов и ряд других талантливых актеров. Каждое из этих имён уже успело зарекомендовать себя на отечественном телевидении, и теперь их можно будет увидеть в совершенно новых образах.

Сюжет сериала «Неземная» сосредоточен на главном герое – анестезиологе-реаниматологе Михаиле, который, пережив сложный жизненный период, полностью утратил интерес к существованию. Все меняется, когда в одном из баров он встречает девушку по имени Ася, чье настоящее оказаться намного более удивительным, чем мог бы себе представить Михаил. Ася оказывается ангелом смерти, и эта встреча меняет ход его жизни.