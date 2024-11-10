  • 18+

  • Сегодня

    10.11.24, Вс

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.83 €105.45 ¥13.59

В России подошли к концу съемки сериала «Неземная»

Фото: кадр из сериала

Съемки нового проекта, который стал режиссерской работой известной актрисы Дарьи Мороз, завершены. Речь идет о драмеди-сериале «Неземная», который создали в сотрудничестве онлайн-кинотеатр Kion и продюсерская компания «Марс Медиа». Об этом сообщили в пресс-службе Kion.

В сценарной группе сериала работали именитые авторы: Дмитрий Шутко, Мария Тиллес, Юрий Патренин, Дарья Павлотос и другие. Совместными усилиями они создали увлекательный сюжет, который, по словам представителей продюсеров, обещает захватить зрителей с первых серий.

Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Лиза Ищенко, Лев Зулькарнаев, Роза Хайруллина, Роман Евдокимов и ряд других талантливых актеров. Каждое из этих имён уже успело зарекомендовать себя на отечественном телевидении, и теперь их можно будет увидеть в совершенно новых образах.

Сюжет сериала «Неземная» сосредоточен на главном герое – анестезиологе-реаниматологе Михаиле, который, пережив сложный жизненный период, полностью утратил интерес к существованию. Все меняется, когда в одном из баров он встречает девушку по имени Ася, чье настоящее оказаться намного более удивительным, чем мог бы себе представить Михаил. Ася оказывается ангелом смерти, и эта встреча меняет ход его жизни.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В России подошли к концу съемки сериала «Неземная»

    В России подошли к концу съемки сериала «Неземная»Культура
    Съемки нового проекта, который стал режиссерской работой известной актрисы Дарьи Мороз, завершены. Речь идет о…

      В Петербурге 70% жителей довольны качеством медицины

        В Петербурге 70% жителей довольны качеством медициныНовости
        Согласно данным Министерства здравоохранения в Петербурге 69,7% жителей удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Эти показатели были…

          В Петербурге задержали ректора реставрационно-строительного института

            В Петербурге задержали ректора реставрационно-строительного институтаНовости
            В Петербурге разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной миграцией. В числе её участников оказался ректор…

              В Петербурге проведут реконструкцию Московского вокзала за 30 млрд рублей

                В Петербурге проведут реконструкцию Московского вокзала за 30 млрд рублейНовости
                Северная столица России выделит 30 миллиардов рублей из городского бюджета на строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали,…

                  В Петербурге ученица 8-го класса умерла из-за проблем с сердцем

                    В Петербурге ученица 8-го класса умерла из-за проблем с сердцемНовости
                    В Кировском районе Петербурга в субботу, 9 ноября, произошел трагический инцидент, связанный с гибелью несовершеннолетней.…

                      Кейт Уинслет заявила, что в конце «Титаника» спасалась не на двери

                        Кейт Уинслет заявила, что в конце «Титаника» спасалась не на двериКультура
                        Кейт Уинслет снова обсудила культовую сцену из фильма «Титаник», которая до сих пор вызывает массу…