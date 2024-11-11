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Певица Буланова возмутилась высокими ценами на «Щелкунчика» в Петербурге

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Певица Татьяна Буланова выразила возмущение по поводу высоких цен на билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. По её словам, стоимость билетов на это популярное праздничное представление в этом году начинается от 10 тысяч рублей, что делает его посещение труднодоступным для многих петербургских семей.

Буланова считает, что такую культуру, как новогодний спектакль, можно было бы сделать более доступной для широкой аудитории, если бы часть расходов на организацию подобных мероприятий покрывалась из городского бюджета.

«Я видела, сколько стоят билеты на новогодние спектакли, и это явно завышенные цены. Это неправильно. Считаю, что такие мероприятия должны финансироваться из городского бюджета, чтобы сделать их доступными для всех», — сказала она в интервью «Комсомольской правде — Петербург».

Несмотря на свою любовь к балету, сама Татьяна Буланова, по её признанию, не смогла увидеть спектакль «Щелкунчик» из-за плотного графика своих новогодних выступлений. Однако её семья, включая маму и сына Александра, посетила этот балет с постановкой Михаила Шемякина и осталась в полном восторге от увиденного.

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