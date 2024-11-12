В Петербурге озвучили лауреатов театральной премии «Золотой софит»

В Театре юных зрителей имени Брянцева прошла торжественная церемония вручения высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Мероприятие, ставшее юбилейным, собрало множество представителей театрального мира и поклонников искусства. В этом году премия отметила 30-летний юбилей, и вице-губернатор города Борис Пиотровский, приветствуя гостей, подчеркнул значимость этой даты.

«Для Санкт-Петербурга 30 лет — это возраст молодой, уже состоявшийся, но всё ещё впереди. Мы вспоминаем 1995 год, когда всё начиналось, вспоминаем Кирилла Юрьевича Лаврова», — отметил Пиотровский, обращаясь к присутствующим.

На премию в этом году было представлено около 150 спектаклей, из которых 95 были номинированы в 28 различных категориях. Среди участников были как драматические, так и музыкальные, кукольные и независимые театры. Экспертный совет оценивал работы по множеству критериев, включая художественную концепцию, игру актёров, сценографию и костюмы. Лауреатов выбирали тайным голосованием.

Кроме того, премии были вручены выдающимся деятелям театра, которые уже оставили значительный след в истории искусства города. Специальные награды получили такие артисты, как Светлана Крючкова, Нина Усатова, Юрий Лазарев и Николай Боровков.