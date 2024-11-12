В Петербурге увеличилось количество опасных трамвайных остановок

В Петербурге продолжают выявлять новые трамвайные остановки, представляющие опасность для пассажиров. Специалисты «Горэлектротранса» сообщили, что в городе насчитывается более 380 остановочных пунктов, где нет выделенной полосы, и пассажирам приходится выходить прямо на проезжую часть. Каждый день десятки тысяч петербуржцев подвергаются риску попасть под колеса автомобилей.

Как объяснил профессор Высшей школы транспорта Петербургского политехнического университета Андрей Горев в беседе с «Деловым Петербургом», отсутствие единого центра для принятия решений по вопросам безопасности приводит к недостаточному вниманию к этому аспекту при проектировании и строительстве трамвайных остановок. По его словам, хотя комитет по градостроительству и архитектуре планирует новые трамвайные линии, в вопросах их проектирования он не участвует. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в свою очередь, сосредоточен на автомобильных дорогах, а комитет по транспорту занимается лишь уже построенной инфраструктурой, что мешает улучшению ситуации с остановками.

Эксперт отметил, что основная причина сложившейся проблемы заключается в отсутствии интегрированного управления транспортной системой города. Несмотря на это, в «Горэлектротрансе» постоянно подчеркивают, что безопасность пассажиров является их главным приоритетом.

Более того, предприятие поддерживает идею строительства остановок венского и островного типа, когда уровень дороги выравнивается с платформой, обеспечивая безопасный вход в трамвай. Однако такие изменения требуют серьезных планировочных решений дорог, с чем, как отмечают в компании, не всегда могут справиться городские власти.

На данный момент Петербург значительно опережает Москву по числу потенциально опасных трамвайных остановок. В столице России власти предпринимают шаги по сокращению таких остановок, а также строят новые, соответствующие стандартам безопасности. Другие регионы страны также следуют этому примеру, улучшая условия для пассажиров и снижая риски для их безопасности.