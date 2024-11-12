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Названы топ-10 лучших боевиков с 2019 по 2024 год

Фото: скрин с видео

Журнал Cinema представил рейтинг лучших боевиков последних пяти лет, в который вошли три кинокомикса Marvel, эпизоды культовых франшиз и работы известного режиссера Гая Ричи. По информации, предоставленной «Москва 24», в список вошли картины, которые были признаны зрителями и критиками на самых популярных киноплатформах, таких как IMDb, Rotten Tomatoes и Кино-Театр.Ру.

Современные боевики продолжают эволюционировать, и в рейтинге можно наблюдать явный тренд на сближение классического экшена с фантастическими элементами. В последние годы на киноплощадках можно встретить примерно равное количество традиционных боевиков с брутальными героями и высокобюджетных фантастических экшенов, что отражает изменение предпочтений зрителей.

Вот как выглядит рейтинг лучших боевиков с 2019 по 2024 год:

  1. «Топ Ган: Мэверик» (2022) — сиквел культового фильма с Томом Крузом, который стал вторым самым кассовым фильмом после сиквела «Аватара». Фильм принес «Оскар» за лучший звук и стал ярким примером возвращения классического боевика на экраны.
  2. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» (2023) — в седьмой части франшизы Том Круз снова предстает в роли секретного агента, борющегося с ИИ, который вышел из-под контроля. Картина также вошла в десятку самых кассовых фильмов 2023 года.
  3. «Мстители: Финал» (2019) — фантастический экшен о супергероях Marvel, ставший самым кассовым фильмом 2019 года. Сборы превысили 2,5 миллиарда долларов, а картина получила номинацию на «Оскар».
  4. «Джентльмены» (2019) — криминальная комедия от Гая Ричи, ставшая одной из самых успешных картин режиссера в России.
  5. «Годзилла: Минус один» (2023) — оскароносный фантастический фильм, режиссера Такаси Ямадзаки, в котором представлен один из самых известных монстров кино.
  6. «Гнев человеческий» (2021) — еще один фильм Гая Ричи, который продолжает его успешную карьеру в жанре криминальных триллеров.
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — в этом фильме сплетаются различные вселенные Marvel, что обеспечило ему место среди самых кассовых картин в истории.
  8. «Дэдпул и Росомаха» (2024) — в этом фильме персонажи Marvel снова оказываются в центре внимания, и картина стала самым кассовым боевиком 2024 года.
  9. «Стражи Галактики. Часть 3» (2023) — последняя часть популярной франшизы, которая принесла 845 миллионов долларов в прокате.
  10. «Джон Уик – 4» (2023) — четвёртая часть франшизы с Киану Ривзом в главной роли, которая собрала 874 миллиона рублей в России и 440 миллионов долларов по всему миру.

Если в 2021 году в топе боевиков канала Cinema на первых строчках доминировали классические картины, то в нынешнем рейтинге одно из ведущих мест занял фантастический экшен. Однако большинство лидеров все же представляют собой классические экшены, в то время как фантастика занимает вторую половину списка.

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