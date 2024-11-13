Алексей Мухин о развитии школы-интерната имени Грота: «Здесь всегда работали уникальные педагоги»

Директор школы-интерната имени Грота, Алексей Мухин, рассказал в интервью «Петербургскому дневнику» о том, как изменилось образовательное учреждение за последние 19 лет и чем он гордится в своей работе.

Когда 19 лет назад Мухин получил предложение возглавить коррекционную школу, он воспринял его как шок. До этого он работал в элитной гимназии, считая себя высококлассным педагогом. Он не мог представить, что его будущее будет связано с коррекционной школой.

«Это был настоящий шок, — вспоминает Мухин. — Я тогда работал в гимназии, считал себя педагогом, с высокой планкой. И вдруг мне предлагают возглавить коррекционную школу! Я даже отказался сразу. Но они сыграли на моих амбициях и сказали, что мне уже 45, и пора становиться директором».

Придя в школу, он столкнулся с проблемами, которые казались ему непреодолимыми. Школа находилась в плачевном состоянии: здания были в упадке, территория пустовала, а условия для детей оставляли желать лучшего. Однако, уже в первые дни Мухин начал думать о том, как изменить ситуацию. Он создал бизнес-план по обновлению школы, который был поддержан властями, и началась масштабная реорганизация.

За годы работы Мухин не только изменил физическое пространство школы, но и внес важные новшества в образовательный процесс. Он активно выступал за то, чтобы дети с нарушениями зрения сдавали ЕГЭ, добившись введения поправок в законодательство. Сегодня школа является лидером среди учреждений для детей с нарушениями зрения, и выпускники получают не только золотые медали, но и стобалльные результаты на экзаменах.

«Здесь всегда работали уникальные педагоги, и на этом фоне дети показывают высокие результаты. У нас есть выпускники с золотыми медалями и стобалльники, — делится Алексей Мухин. — Для слепого ребенка с сохраненным интеллектом есть только одна поблажка — он учится на два года дольше, но программа такая же, как в обычной школе».

С каждым годом школа-интернат имени Грота становится все более современным и инновационным учреждением. В нем активно внедряются европейские технологии коррекционного образования, дети обучаются не только школьным дисциплинам, но и жизненно важным навыкам, таким как пользование бытовой техникой, приготовление пищи, а также учат музыкальные дисциплины.