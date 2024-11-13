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Эксперт разъяснил, что значит «донастройка» налоговой системы в РФ

Фото: pxhere

Магистр частного права Роман Речкин ответил на вопрос, в чем суть «донастройки» налоговой системы России.

По словам специалиста, сам термин «донастройка» позволяет на психическом уровне смягчить неприятную правду, которая заключается в том, что изменения, фактически, сводятся к повышению налогов. Власти обосновали необходимость «донастройки» обеспечением социальной справедливости, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Речкин пояснил, что в подавляющем числе стран прогрессия движется в две стороны, и люди, зарабатывающие ниже определенного минимума, не платят НДФЛ. Однако в России даже живущий за чертой бедности человек обязан отдавать государству 13% от дохода.

Другой вопрос заключается в том – в чем состоит обеспечение социальной справедливости применительно к налогу на прибыль организаций. Ставка поднимается на четверть: с 20% до 25%, что является повышением налогов.

«Чтобы подсластить пилюлю, государство решило ввести с 2025 г. федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль», — подчеркнул Роман Речкин.

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