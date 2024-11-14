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Названы самые непопулярные автомобили с пробегом, которые не покупают россияне

Фото: pxhere.com

Директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань в интервью «Российской газете» поделился данными о моделях, которые почти не интересуют российских автолюбителей.

По словам Голованя, наибольшей нелюбовью среди вторичного рынка автомобилей пользуется рестайлинговая LADA Vesta 2022—2024 годов выпуска. С начала текущего года дилеры продали всего 11 таких машин, а среднее время хранения каждой из них в салоне составило более одного года — это считается рекордным показателем для подержанных автомобилей.

На втором месте оказалась рестайлинговая модель кроссовера Mitsubishi ASX первого поколения, выпущенная в период с 2022 по 2024 год. С начала года было продано лишь 24 автомобиля этой модели, и на их реализацию в среднем уходило 91 день.

Третье место в списке занимает BMW 1-й серии, выпущенная в период с 2011 по 2015 год. В 2024 году было продано всего 20 таких машин, а среднее время их хранения составило 87 дней.

Не сильно отстали в этом антирейтинге и другие автомобили: Renault Sandero II рестайлинг 2018—2022 годов и Suzuki SX4 I (classic) рестайлинг 2009—2014 годов. Первых было продано 16 экземпляров с средним сроком хранения 72 дня, а вторых — 43 машины с таким же временем реализации.

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