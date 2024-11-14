Netflix анонсировал дату выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Ожидаемая премьера второго сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоится 26 декабря 2024 года, сообщила Netflix. Съемки нового сезона начались летом 2023 года и продолжались целых 10 месяцев. С момента выхода первого сезона в сентябре 2021 года, который стал самым успешным проектом в истории Netflix, поклонники с нетерпением ждут продолжения захватывающих событий.

Что известно о втором сезоне?

Главный герой первого сезона Сон Ги-хун снова вернется в своем исполнении актера Ли Джон-джэ. Также в продолжении сериала появятся знакомые персонажи, включая Фронтмена, роль которого снова исполнит Ли Бён-хон. Среди новинок второго сезона — персонаж Кон Ю, который сыграет рекрутера, вербующего новых участников игр.

Режиссер Хван Дон-хёк также раскрыл, что зрителей ждет возвращение актрисы Чон Хо-ён, которая сыграла Кан Сэ Бёк в первом сезоне. Спойлер: возможно, у её персонажа будет сестра-близнец, что добавит интригу в сюжет.

Спойлер: кроме того, на экране снова появится зловещая механическая кукла из первого испытания, теперь с новым «парнем». Сюжет этого элемента будет развиваться на основе старинных корейских учебников, где такие куклы изображались на обложках в 1970-1980-е годы.

Кто еще появится в новом сезоне?

Зрители смогут увидеть и новые лица, среди которых — популярные музыканты. Например, T.O.P из группы Bigbang и Чо Ю-ри из группы Iz*One. Сюжет пока держится в тайне, но существует предположение, что второй сезон будет затрагивать тему противостояния между Сон Ги-хуном и Фронтменом, а также более подробно раскроет историю возникновения игр и их организаторов.

Не исключено, что сюжет также будет затрагивать полицейские расследования в Южной Корее, критику полиции и её роль в происходящем. Спойлер: в одной из линий может быть раскрыта история Фронтмена, его прошлое и борьба с законом, что может стать важным поворотом в развитии сериала.

Возможность появления Леонардо ДиКаприо и других звезд

Одним из самых обсуждаемых вопросов среди фанатов является возможность появления известных голливудских звезд, таких как Леонардо ДиКаприо. Режиссер Хван Дон-хёк не исключил, что в будущем может пригласить ДиКаприо в проект, особенно учитывая, что актер является большим поклонником шоу.

Кроме того, фанаты заметили недавнее совместное фото актера Ли Джон-джэ и участника популярной южнокорейской группы BTS Ким Тхэ-хёна, что породило слухи о возможном появлении Тхэ-хёна в новом сезоне.

Что будет с третьим сезоном?

В дополнение ко второму сезону, Хван Дон-хёк уже подтвердил, что ведутся переговоры о третьем сезоне. В 2025 году поклонников ожидает финальная часть сериала, которая завершит историю «Игры в кальмара».