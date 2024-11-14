Возвращение в Россию: что ждет BMW, Mercedes и Audi в условиях конкуренции с китайскими марками

После длительного перерыва Германия заявила о своем намерении вернуть на российский рынок автомобили брендов BMW, Mercedes и Audi в 2025 году. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, европейским маркам предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией, особенно со стороны китайских автомобилей, которые активно заполняют рынок. Специалисты утверждают, что для успешного возвращения немецким маркам потребуется адаптировать свою ценовую политику, а также учесть изменившиеся условия на рынке. Об этом пишет URA.RU.
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