Критик Сурков: сериал «Преступление и наказание» дурит зрителя с первых минут

Публицист и кинокритик Павел Сурков выразил свою критику по поводу новой экранизации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», в которой главные роли исполнили Иван Янковский и Алёна Михайлова. В своем комментарии эксперт отметил, что работа, режиссированная Владимиром Мирзоевым, сразу же вводит зрителя в заблуждение, начиная с самого первого кадра. Сурков подчеркнул, что несмотря на то, что действие происходит в Петербурге XXI века, речь персонажей напоминает стиль общения XIX века.

Критик подверг сомнению реалистичность диалогов, заявив, что «два морячка, отпущенных в увольнение», не могли бы разговаривать так, как благородные дворяне времён Александра III. Он отметил, что создается впечатление, будто создатели сериала намеренно манипулируют восприятием зрителя, искажая историческую реальность с самого начала.

Киноэксперт выразил недовольство и по поводу игры актёров, которая, по его словам, выглядит излишне шаблонно и неубедительно.

«Актёры играют по известным штампам, примеряя на себя уже заготовленные образы, которые не обладают живостью и естественностью», — отметил он.

Сурков также не согласился с добавлением новых персонажей в экранизацию. Одним из таких является персонаж по имени Тень, которого не было в оригинальном романе Достоевского. По мнению критика, эти творческие решения не добавляют глубины истории, а лишь отвлекают внимание от основной линии сюжета.