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Премьера нового сезона сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко состоится 18 ноября

Фото: Пресс-служба НТВ

С 18 ноября 2024 года на телеканале НТВ стартует седьмой сезон популярного сериала «Скорая помощь» (16+), который снова в центре внимания зрителей. В новом сезоне зрителей ожидают сложные испытания для главного героя, врача Константина Кулыги. На экранах снова появится заслуженный артист России Гоша Куценко, который вернется к роли врача-спасателя, продолжающего бороться за жизни пациентов.

В этом сезоне Кулыгину предстоят новые тяжелые испытания в его профессиональной жизни. Вместе с коллегами по станции скорой помощи он будет бороться с угрозами для жизни людей, спасая их от инфарктов, инсультов, травм и других опасных заболеваний. Как и в предыдущих сезонах, он столкнется с трудностями в личной жизни, но его профессионализм и преданность делу спасения жизни людей останутся на первом месте. В числе жизненно важных моментов — сцена, в которой врачи спасают мужчину, побывавшего в клинической смерти, а также другой случай, когда они помогают молодому человеку с критической травмой головы.

Гоша Куценко, комментируя новый сезон, отметил, что в нем будет сочетание как комедийных, так и драматических элементов. В этом сезоне его герой переживает потерю памяти, из-за чего возвращается на должность водителя скорой помощи — так, как это было в начале сериала. Это новый этап для персонажа и ключевая линия сезона, где внутренний конфликт и борьба с личными демонами героя будут играть важную роль.

 

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