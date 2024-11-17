  • 18+

  • Сегодня

    18.11.24, Пн

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

Вдовиченков рассказал об отличии нового «Противостояния» от версии СССР

Фото: скриншот видео

Звезда российской киноиндустрии Владимир Вдовиченков поделился своими мыслями о новой экранизации романа Юлиана Семенова «Противостояние». В интервью для kp.ru актер рассказал, чем обновленная версия картины отличается от культового советского фильма, снятого в 1985 году Семеном Арановичем.

По словам Вдовиченкова, в советской интерпретации основное внимание было уделено интеллектуальной борьбе между героями, роль одного из которых исполнил Олег Басилашвили, а другого — Владимир Болтнев. Режиссер акцентировал внимание на глубоких психологических аспектах противостояния, а также на напряжении между персонажами. В свою очередь, современная адаптация переосмысливает сюжет, используя более современные режиссерские подходы и визуальные средства. В отличие от старой версии, новая картина отражает современные реалии и при этом сохраняет верность духу произведения, но через призму сегодняшнего дня.

Вдовиченков отметил, что роль, в которой он играет, стала для него настоящей воплощенной мечтой, поскольку с детства он мечтал стать разведчиком. По признанию актера, в юности он увлекался детективами, в частности, книгами Джеймса Хедли Чейза, и всегда тянулся к сложным, многогранным героям с яркой харизмой, которые, несмотря на свою необычность, выглядят правдоподобно и убедительно на экране. Именно такую роль Вдовиченков и исполнил в новой версии «Противостояния».

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В экорайоне «Юнтолово» создадут новое парковое пространство

В экорайоне «Юнтолово» создадут новое парковое пространствоВсе новости
Девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» обустроит парк в Приморском районе. Новое общественное пространство уже получило название Центральный парк. В компании планируют завершить освоение первого этапа площадью 5 га в 2025 году. Жилой комплекс «Юнтолово» находится в Приморском районе Петербурга. Девелопером объекта выступает «Главстрой Санкт-Петербург». Компания известна своим комплексным подходом к строительству городских...
Подробнее

На базе крупнейшей котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб

На базе крупнейшей котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных службГород
Комплексные учения по готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов прошли на территории котельной «Петербургтеплоэнерго», которая находится в Ломоносове. К участию в тренировочном мероприятии теплоснабжающая компания, как организатор учений, привлекла оперативные службы —  МЧС России, единую дежурную диспетчерскую службу, профессиональное аварийно-спасательное формирование, пожарно-спасательный отряд, скорую помощь, вневедомственную охрану,...
Подробнее