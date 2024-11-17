Вдовиченков рассказал об отличии нового «Противостояния» от версии СССР

Звезда российской киноиндустрии Владимир Вдовиченков поделился своими мыслями о новой экранизации романа Юлиана Семенова «Противостояние». В интервью для kp.ru актер рассказал, чем обновленная версия картины отличается от культового советского фильма, снятого в 1985 году Семеном Арановичем.

По словам Вдовиченкова, в советской интерпретации основное внимание было уделено интеллектуальной борьбе между героями, роль одного из которых исполнил Олег Басилашвили, а другого — Владимир Болтнев. Режиссер акцентировал внимание на глубоких психологических аспектах противостояния, а также на напряжении между персонажами. В свою очередь, современная адаптация переосмысливает сюжет, используя более современные режиссерские подходы и визуальные средства. В отличие от старой версии, новая картина отражает современные реалии и при этом сохраняет верность духу произведения, но через призму сегодняшнего дня.

Вдовиченков отметил, что роль, в которой он играет, стала для него настоящей воплощенной мечтой, поскольку с детства он мечтал стать разведчиком. По признанию актера, в юности он увлекался детективами, в частности, книгами Джеймса Хедли Чейза, и всегда тянулся к сложным, многогранным героям с яркой харизмой, которые, несмотря на свою необычность, выглядят правдоподобно и убедительно на экране. Именно такую роль Вдовиченков и исполнил в новой версии «Противостояния».