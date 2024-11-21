К концу 2024 года соцпомощь для улучшения жилья получат около 5,4 тысячи семей Петербурга

До конца 2024 года около 5,4 тысячи семей в Петербурге смогут воспользоваться социальными выплатами, предназначенными для улучшения жилищных условий. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» сообщила Елена Галченко, директор государственного бюджетного учреждения «Горжилобмен». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По ее словам, в текущем году помощь уже была предоставлена 4,9 тысячи семей, из которых почти 3,5 тысячи успели использовать субсидии для покупки жилья. Несмотря на то, что большая часть средств уже была распределена, выдача социальных выплат продолжится до конца декабря 2024 года. В общей сложности на эти цели в 2024 году было выделено 20,7 миллиарда рублей.

«Таким образом, к завершению года социальную помощь на улучшение жилищных условий получат порядка 5,4 тысячи семей», – уточнила Галченко.

Что касается будущего года, то финансирование программы сохранится на аналогичном уровне. Однако окончательная сумма будет определена после принятия закона о бюджете Петербурга на 2025 год.

Социальные выплаты предоставляются гражданам, состоящим на жилищном учете, в нескольких категориях. Одной из главных групп получателей являются многодетные семьи, в том числе те, где есть усыновленные дети, а также семьи, в которых старший ребенок обучается в учебных заведениях очной формы. Поддержку могут получить также семьи с детьми-инвалидами, жители коммунальных квартир и очередники, не имеющие льгот. Особое внимание уделяется работникам бюджетной сферы Петербурга – сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Для того чтобы претендовать на субсидии, граждане этой категории должны иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

Кроме того, право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи с детьми, где возраст одного из супругов на момент обращения не превышает 35 лет.