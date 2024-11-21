Петербургским студентам рассказали о перспективности рабочих профессий

В России бурно развивается производство, и хороших специалистов очень ценят. Спрос на них активно растет. О том, почему стоит освоить рабочую профессию, студентам Санкт-Петербургского Технического колледжа управления и коммерции рассказала ведущий маркетолог hh.ru по Северо-Западу Александра Мартынова.

Эта лекция стала частью подготовительных мероприятий к финалу Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 26 по 30 ноября и охватит 75 профессиональных компетенций.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,4%. Вместе с тем потребность экономики в квалифицированных кадрах продолжает расти. За последние пять лет количество вакансий для молодых специалистов в профобласти «Рабочий персонал» увеличилось почти в 3,5 раза, подсчитали в hh.ru.

Так, начинающие «синие воротнички» требуются в розничной торговле, продажах и обслуживании клиентов, в области транспортных перевозок и логистики, в сфере туризма, в строительстве, маркетинге и рекламе и так далее. А, если говорить конкретно, то больше всего работодатели сейчас ищут продавцов-консультантов и кассиров, курьеров, водителей, официантов, барменов, бариста, упаковщиков и комплектовщиков – эти профессии в списке ТОП-15 специализаций. Следом идут грузчики, разнорабочие, кладовщики, повара, пекари, кондитеры, уборщики, мерчендайзеры, слесари, сантехники, промоутеры и другие.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» — 74,9 тыс. рублей, что на 14,7 тыс. рублей больше, чем в целом по рынку. За три года средние предлагаемые зарплаты в вакансиях для квалифицированных «синих воротничков» выросли на 80%. При этом каждое шестое предложение подходит и для специалистов без опыта. Так, новичков готовы брать операторами производственной линии, электромонтажниками, слесарями, сантехниками, инженерами-конструкторами и проектировщиками, машинистами, технологами, токарями, фрезеровщиками, научными специалистами и исследователями.

Даже если нет нужных навыков, работодатели готовы взять на себя обучение, закрепить за вами наставника, пригласить на стажировку и прочее. Отказываться не стоит, ведь работать на современном производстве — это, выражаясь языком молодежи, круто. Сейчас руководители предприятий вкладывают массу усилий, чтобы труд приносил не только пользу, но и удовольствие. Для этого создаются комфортные условия, предлагается интересный досуг и повышается заработная плата.

В рамках лекции слушателей также научили создавать идеальное резюме, правильно заполняя его блоки, в том числе об опыте работы и достижениях. Рассказали об интересных лайфхаках, способных привлечь внимание потенциального работодателя. Среди них — участие в олимпиадах и кейс-чемпионатах (таких, как «Профессионалы»), а также курсах, школьных проектах и многом другом. Кроме того, студенты научились писать сопроводительное письмо и поняли, на какие вакансии стоит откликаться, а какие могут вызывать подозрения. Наконец, 50% успеха — это подготовка к собеседованию: ребятам объяснили, как грамотно себя презентовать и какие будет полезно задать вопросы.