Журналистка и телеведущая Ника Стрижак оценила идею о введении именных билетов в театры

Журналистка и телеведущая Вероника Стрижак выразила свое мнение о введении именных билетов в театры. Она заявила, что в борьбе с перекупщиками важно найти более взвешенные и менее оскорбительные решения.

В своем telegram-канале она отметила, что хотя система именных билетов оправдана в таких местах, как аэропорты и «Сапсаны», вводить её в театре, по её мнению, совершенно нелепо.

«Перекупщики — это, конечно, зло, но в походе в театр по паспорту есть что-то оскорбительное», — написала Стрижак, выражая недовольство возможными последствиями новых правил.

Она отметила, что такие меры действительно могут быть необходимы в транспорте и на других крупных объектах, где соблюдение порядка требует строгой идентификации. Однако в театре, например, на детский утренник или спектакль «Вишневый сад», такие правила кажутся абсурдными.

По её мнению, такие строгие меры по идентификации не только лишают театральные походы привычной легкости, но и убивают романтические моменты, такие как покупка билетов на спектакль в подарок.

«Раньше мужчины могли пригласить свою возлюбленную в театр как сюрприз, передав ей билет. Теперь же, если девушка откажется или заболеет, ей придётся идти в кассу и сдать билет с паспортом. Это уже за гранью здравого смысла», — написала телеведущая.

Стрижак предложила рассматривать альтернативные варианты борьбы с перекупщиками. Например, разрешить покупку билетов по студенческим билетам или установить лимит на количество билетов, которые можно приобрести за один раз по одному документу. Также она подчеркнула, что в условиях новых правил зрители предпочтут кинотеатры, где подобных требований пока нет.

Не обошел стороной тему директор Александринского театра Александр Малич, который также прокомментировал возможное введение именных билетов и обязательного предъявления паспорта для входа. Он заявил, что, если театры пойдут по этому пути, появятся технологические решения, которые позволят избежать необходимости носить физические документы.

«Скорее всего, мы будем использовать QR-коды или другие подобные методы. Вряд ли потребуется предъявление физических паспортов», — отметил Малич.

В разговоре о системе именных билетов он также вспомнил, что раньше, в дореволюционные времена, в Александринском театре существовала практика именных билетов. Зрители расписывались в специальной «билетной книге», благодаря чему сохранились точные записи о посещении театра такими великими личностями, как Пушкин, Гоголь и Достоевский.

Ранее в беседе с GazetaSPb пресс-служба Александринского театра заявила, что не планирует внедрять систему именных билетов, как это сделал Большой театр.