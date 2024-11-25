Пенсии в 2025 году: что изменится для россиян и как инфляция повлияет на выплаты

С 1 января 2025 года ожидается повышение страховых пенсий на 7,3% для всех пенсионеров – как работающих, так и неработающих. Эта цифра была заложена в проект бюджета Социального фонда России на 2025-2027 годы, который уже одобрила Государственная Дума. Однако, с учетом экономической ситуации, особенно возможного роста инфляции в 2024 году, существует высокая вероятность, что в 2025 году пенсии будут проиндексированы дважды.

Инфляция может превысить заложенные 7,3%: что это означает для пенсионеров

По прогнозам экономистов, инфляция в России по итогам 2024 года окажется выше ожидаемых 7,3% – возможно, около 9%. Согласно действующему законодательству, индексация страховых пенсий должна составлять не меньше уровня инфляции в предыдущем году. Если этот порог будет превышен, правительство получит право провести дополнительную индексацию.

В связи с этим в проект бюджета Социального фонда была внесена поправка, согласно которой правительство может принять решение о дополнительном повышении пенсий в случае, если инфляция окажется выше заложенной в проекте суммы. В таком случае индексация может быть проведена не позднее 1 февраля 2025 года. Это значит, что россияне могут рассчитывать на дополнительное увеличение размера пенсии уже с начала февраля следующего года.

Как в прошлом году была решена аналогичная ситуация

Аналогичная ситуация возникала в 2022 году, когда планировалась индексация страховых пенсий на 5,9%. Однако инфляция за 2021 год составила 8,4%, что потребовало пересмотра ранее запланированной индексации. В январе 2022 года Госдума приняла решение об увеличении индексации до 8,6%, что даже превысило уровень инфляции. В результате пенсионеры получили не только проиндексированные выплаты с 1 января, но и дополнительную выплату за январь, чтобы компенсировать разницу.

Что ждет пенсионеров в 2025 году: два этапа повышения

Исходя из предыдущего опыта, вполне возможно, что в 2025 году пенсионеры также могут ожидать двухэтапную индексацию. На первом этапе – с 1 января – пенсии будут проиндексированы на 7,3%, а затем, если фактическая инфляция окажется выше прогнозной, с февраля пройдет дополнительное повышение, как это было в 2022 году. Это решение будет зависеть от экономической ситуации и темпов роста цен в 2024 году.

Таким образом, в 2025 году российские пенсионеры могут получить более высокие пенсии, чем планировалось изначально, если правительство решит провести дополнительную индексацию. В любом случае, выплаты начнут расти с первого месяца года, а дополнительное повышение, скорее всего, будет произведено уже в феврале.