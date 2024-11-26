Экономист Балынин назвал способ повышения пенсий многодетным россиянам

В России следует повысить количество пенсионных баллов, которые начисляются за уход за четвертым и последующими детьми, считает экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, повышение баллов с 5,4 до 7,2 за год ухода за четвертым ребенком — это справедливый и необходимый шаг для поддержки многодетных семей.

В интервью изданию «Газета.Ru» Балынин подчеркнул, что на сегодняшний день важно продолжать начислять дополнительные пенсионные баллы родителям за уход за детьми до полутора лет. Однако он предложил сделать этот процесс более выгодным для многодетных семей, увеличив количество баллов за уход за четвертым ребенком с текущих 5,4 до 7,2. Помимо этого, экономист предложил ввести начисление 9 пенсионных коэффициентов за уход за пятым и последующими детьми, что на данный момент не предусмотрено действующими нормами.

«Сейчас баллы начисляются только за уход за первыми четырьмя детьми. Это несправедливо, особенно для тех, кто решается на более крупную семью», — отметил Балынин.

Кроме того, Балынин выступил за устранение половых различий при расчете пенсий. Эксперт считает, что пенсия не должна зависеть от пола гражданина, а ее размер и возраст назначения должны определяться исключительно на основе вклада человека в экономическое развитие страны, его профессиональной деятельности и общего трудового стажа.

В условиях изменения пенсионной системы, Балынин также отметил, что с 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного балла в России составит 142,76 рубля. Если будет принято предложение о повышении баллов за уход за четвертым ребенком, то начисление 7,2 балла за год ухода приведет к увеличению пенсии на 1027,87 рубля в месяц. В случае начисления 9 баллов за уход за пятым и последующими детьми прибавка составит 1284,84 рубля в месяц.