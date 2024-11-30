Глава ТД «Вимос» попросил СК и ФСБ дать оценку действиям Ленавтодора, судов и приставов

Генеральный директор ООО «Якорь» (ТД «Вимос») Владимир Гурьев направил обращение к руководителям Следственного комитета по Ленинградской области и Федеральной службы безопасности России с просьбой оценить действия ГКУ «Ленавтодор», судебных инстанций и приставов.

К этому шагу бизнесмен пришел после того, как столкнулся с нарушениями и поспешными действиями со стороны государственных органов, которые, по его мнению, привели к необоснованным финансовым и юридическим последствиям для компании. Об этом сообщила Мойка78.

Кульминацией конфликта стало требование ГКУ «Ленавтодор» снести объекты, которых на земельных участках, указанных в судебных решениях, не существует. Судебные органы поддержали это требование, несмотря на явную ошибочность, и в несколько инстанций подряд, что не могло не вызвать удивления у руководства компании. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала начислять неустойку за якобы невыполнение судебных решений, хотя процесс исполнительного производства даже не был инициирован. Гурьев акцентировал внимание на том, что ни одно из судебных разбирательств не назначило кадастровую экспертизу, что является обязательным шагом в случае подобных споров.

Бизнесмен отметил, что судебные органы отказались разъяснять свои решения, несмотря на явную необходимость в этом. Поддержка судебных приставов в ускорении процесса лишь усугубила ситуацию, что, по мнению Гурьева, может свидетельствовать о скоординированности действий нескольких сторон. Он даже предположил, что подобные действия могут быть частью «рейдерского захвата» компании. Все эти обстоятельства подкрепляются документами и датами, которые указаны в обращении.

Генеральный директор «Вимос» напомнил, что его компания работает в Ленинградской области более 30 лет, регулярно инвестируя в развитие региона. Однако отношения с местными властями и учреждениями постепенно ухудшаются, и в компании начали всерьез рассматривать возможность выхода из региона, что приведет к увольнению нескольких тысяч сотрудников. В своем обращении Гурьев подчеркивает, что подобного отношения к бизнесу он не встречал в других регионах, где компания также работает, включая Петербург, Псковскую и Новгородскую области.

Компания «Вимос» также активно поддерживает бойцов, участвующих в специальной военной операции, регулярно отправляя в зону боевых действий необходимые товары. Для восстанавливающих разрушенные объекты приграничных регионов ТД «Вимос» направляет строительные материалы и инструменты. В свете этих действий, руководство компании ожидает, что ситуация будет рассмотрена не только в Ленинградской области, но и в более широком контексте, учитывая интересы сотрудников, многие из которых сейчас служат в зоне СВО.

Интерес к конфликту с «Ленавтодором» вызывает не только в компании «Вимос». В судебных делах, связанных с действиями ГКУ, фигурируют десятки других компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. Особое внимание стоит обратить на дела, где фигурантами выступают физические лица, особенно в отношении земельных участков в Всеволожском районе Ленинградской области. Важно отметить, что даже при наличии судебных решений, которые требуют снятия прав на землю, владельцы могут столкнуться с невозможностью продать, подарить или передать в наследство свои участки, что серьезно влияет на экономическую ситуацию в регионе.

Гурьев также призвал другие бизнес-структуры объединяться в борьбе с подобными нарушениями и несправедливостью, особенно в условиях, когда такие решения могут угрожать их существованию. Как человек, обладающий высоким авторитетом в бизнес-среде, он уверен, что только совместными усилиями можно добиться перемен и восстановить справедливость.

В 2003 году Гурьева избрали председателем комитета по торговле и развитию малого и среднего бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной палате, а в 2011 году стал членом Президиума правления Торгово-промышленной палаты России. В его поддержку уже высказывались представители других компаний, которые в свое время вынуждены были подчиниться решениям «Ленавтодора», но в итоге столкнулись с новыми финансовыми требованиями.