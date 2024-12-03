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В Петербурге фальсификат выявили в 40% проверенных сыров

В Петербурге проведенное недавно исследование показало, что почти половина сыров, продаваемых в городе, не соответствуют стандартам качества. Проверка, организованная Северо-Западной испытательной лабораторией ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», охватила десять образцов сыров, представленных на полках магазинов. Результаты экспертизы оказались шокирующими: четыре из десяти проверенных сыров оказались фальсификатом, поскольку в их составе вместо молочного жира использовались растительные жиры.

В Петербурге фальсификат выявили в 40% проверенных сыров
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Такое нарушение классифицирует эти продукты как сырные продукты, а не настоящие сыры, что ставит под сомнение их качество и безопасность для потребителей. Исследование было проведено по инициативе Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль», которая предоставила информацию о результатах экспертизы.

Эксперты установили, что только 20% проверенных сыров полностью соответствуют заявленным стандартам и нормам качества. Это вызывает обеспокоенность, поскольку потребители могут не осознавать, что покупают продукты, не соответствующие нормативам.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора в Петербурге направило предупреждения нескольким крупным торговым сетям города, призывая их более тщательно следить за соблюдением стандартов и требований при продаже молочной продукции.

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