  • 18+

  • Сегодня

    09.12.24, Пн

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.42 €106.3 ¥13.6

Бывший завод Nissan в Петербурге продолжит выпуск автомобилей 

Бывший завод Nissan в Петербурге продолжает свою деятельность под новым брендом и активно готовится к выпуску автомобилей в 2024 году. Сегодня стали известны планы по объему производства на текущий год. Ожидается, что в оставшиеся недели года с конвейера предприятия сойдёт 20 000 автомобилей.

Бывший завод Nissan в Петербурге продолжит выпуск автомобилей 
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Отметим, что в расчет данного объема включены как машины, собранные в конце прошлого года, так и новые кроссоверы марки XCite, которые были выпущены в ноябре. Изначально планировалось выпустить 25 000 автомобилей до конца года, однако, в связи с определёнными рыночными условиями, производственный план был пересмотрен, и объем сборки был сокращен на 20%. Несмотря на это, производственные мощности завода остаются высокими: предприятие способно выпускать до 60 000 автомобилей в год.

Представители завода пока не готовы представить стратегию по объемам сборки на 2025 год. Это напрямую зависит от динамики спроса на новые автомобили, которая в последние месяцы оставляет желать лучшего. Так, по данным компании, на данный момент по всей России удалось реализовать лишь 5 000 автомобилей модели XCite.

Завод также уточнил, что теоретически на конвейере могут быть выпущены и 30, и 40 тысяч машин в следующем году. Однако из-за низких продаж увеличивать объемы производства на склад нецелесообразно: хранение автомобилей в таких объемах приведет к замороженным активам, что также невыгодно. Ограниченные ресурсы предприятия не позволяют хранить столь большое количество автомобилей.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проект

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проектНовости
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Подробнее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущееКультура
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...
Подробнее