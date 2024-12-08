Бывший завод Nissan в Петербурге продолжит выпуск автомобилей 

Бывший завод Nissan в Петербурге продолжает свою деятельность под новым брендом и активно готовится к выпуску автомобилей в 2024 году. Сегодня стали известны планы по объему производства на текущий год. Ожидается, что в оставшиеся недели года с конвейера предприятия сойдёт 20 000 автомобилей.

Отметим, что в расчет данного объема включены как машины, собранные в конце прошлого года, так и новые кроссоверы марки XCite, которые были выпущены в ноябре. Изначально планировалось выпустить 25 000 автомобилей до конца года, однако, в связи с определёнными рыночными условиями, производственный план был пересмотрен, и объем сборки был сокращен на 20%. Несмотря на это, производственные мощности завода остаются высокими: предприятие способно выпускать до 60 000 автомобилей в год.

Представители завода пока не готовы представить стратегию по объемам сборки на 2025 год. Это напрямую зависит от динамики спроса на новые автомобили, которая в последние месяцы оставляет желать лучшего. Так, по данным компании, на данный момент по всей России удалось реализовать лишь 5 000 автомобилей модели XCite.

Завод также уточнил, что теоретически на конвейере могут быть выпущены и 30, и 40 тысяч машин в следующем году. Однако из-за низких продаж увеличивать объемы производства на склад нецелесообразно: хранение автомобилей в таких объемах приведет к замороженным активам, что также невыгодно. Ограниченные ресурсы предприятия не позволяют хранить столь большое количество автомобилей.