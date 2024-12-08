Артисты БДТ поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием

Одна из самых ярких звезд отечественного театра и кино — народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает свой 90-й день рождения. С поздравлениями и добрыми словами в честь юбилея актрисы выступили не только поклонники, но и коллеги, а также руководители города. Об этом сообщил телеканал Санкт-Петербург.

Алиса Фрейндлих снискала всенародное признание благодаря своим ролям в фильмах Андрея Тарковского и Эльдара Рязанова, а также благодаря сотрудничеству с великим Георгием Товстоноговым в театре. Однако, как подчеркивают её коллеги, одним из её самых ярких талантов является её человеческое тепло и доброта.

«Каждый раз, когда я встречаю Алису Бруновну в театре, мне хочется её обнять. Она такая маленькая, а в её присутствии словно загорается свет», — говорит народная артистка России Нина Усатова.

Для неё Алиса Фрейндлих давно стала не просто коллегой, а другом, с которым всегда хочется поделиться чем-то важным.

Алиса Фрейндлих известна не только своей профессиональной карьерой, но и простотой в повседневной жизни. В отличие от многих звезд, она не боится быть рядом с людьми и делать простые, но важные для всех дела.

«Она может пойти за молочной шоколадкой в подвальчик, зайти на рынок или в магазин. Никогда не отказывает сфотографироваться с фанатами, несмотря на то, что это может быть утомительно», — отметила актриса Елена Попова.

На пике своей популярности, несмотря на внимание прессы и поклонников, Фрейндлих оставалась обычным человеком, не скрывающимся за звездным образом. Как она сама признается, в период дефицита в СССР ей приходилось проявлять изобретательность, чтобы справляться с повседневными трудностями.

«Мы делали себе украшения из пуговиц. Пуговицы были, но застегиваться-то надо было», — с улыбкой вспоминает актриса.

На недавней выставке в Комарово, посвященной её юбилею, Фрейндлих выразила благодарность всем поклонникам и пожелала терпения и вдохновения.