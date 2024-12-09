Петербуржцы пожаловались на взрывы в районе проспекта Металлистов

Вечером 8 декабря в северной части Петербурга недалеко от проспекта Металлистов прогремел мощный взрыв, который сразу привлек внимание местных жителей. По сообщениям очевидцев, взрыв произошел примерно в 22:00.

Местные жители рассказали, что после взрыва одна из собак, находившаяся во дворе, начала агрессивно лаять. Событие зафиксировала камера домофона, что позволило получить дополнительные доказательства произошедшего. Один из очевидцев, комментируя ситуацию, удивился силе хлопка.

Один из очевидцев подчеркнул, что не заметил никаких изменений в освещении или других явных последствий происшествия. Свет в домах продолжал гореть, и никаких повреждений не было обнаружено.