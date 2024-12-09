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На здании почетного консульства Сирии в Петербурге появился флаг оппозиции

В Петербурге на здании почетного консульства Сирийской Арабской Республики, расположенном на проспекте Стачек в Кировском районе, был замечен самодельный флаг сирийской оппозиции. Об этом сообщил ТАСС.

На здании почетного консульства Сирии в Петербурге появился флаг оппозиции
Фото: скриншот видео

По информации источников, флаг был поднят на здании в связи с событиями, разворачивающимися в Сирии. В тот же день, 8 декабря, вооруженные оппозиционные силы заявили о захвате власти в стране, в том числе об их входе в столицу Дамаск. Боевики также захватили здание государственного телевидения, где в прямом эфире подтвердили свои намерения.

В условиях нарастающего политического кризиса, сирийский президент Башар Асад покинул страну, эвакуировавшись с членами своей семьи в Москву.

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