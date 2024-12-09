«Пассажиравтотранс» стал лауреатом премии Pulkovo Awards за вклад в развитие пассажирских перевозок

Компания «Пассажиравтотранс» вошла в число лауреатов престижной премии Pulkovo Awards, за вклад в развитие пассажиропотока и туризма. В этом году награду присудили за усилия по созданию комфортных условий для путешественников, а также за поддержку авиакомпаний и туристических операторов.

Одним из ключевых достижений компании являются фирменные экспресс-маршруты № 39Э и № 82Э, которые связывают аэропорт с важнейшими станциями петербургского метро — «Проспект Ветеранов» и «Московская». На этих маршрутах курсируют брендированные автобусы Volgabus, рассчитанные на более чем 155 пассажиров. Современные автобусы оборудованы специальными стеллажами для багажа, а также медиакомплексами, которые предоставляют информацию о расписании вылетов и прилетов, а также о регистрации на рейсы.

Кроме того, особенность этих автобусов заключается в уникальной инновации — впервые в мире в них были установлены принтеры, способные напечатать посадочные талоны прямо во время поездки.