Аналитики платформы Авито Работа подсчитали, что спрос на кадры в Ленинградской области вырос более чем на треть

Эксперты Авито Работы выяснила, что за гад спрос на работников в Ленинградской области увеличился на 36%.

Безработица снизилась до рекордных значений по всей стране. Число вакансий продолжает увеличиваться, соискатели получили возможность сравнивать условия и выбирать места работы. Специалисты уже назвали сложившуюся ситуацию на рынке труда – рынком соискателя.

По данным Росстата, в Ленинградской области уровень безработицы составил за июль – сентябрь 2024 года – 2,4%. В Санкт-Петербурге показатель еще ниже – 1,5 %. В третьем квартале 2024 года спрос на работников вырос в Ленинградской области на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы привлечь специалистов, компании повышают зарплатные предложения. В Санкт-Петербурге в третьем квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 87 256 рублей в месяц (на полную занятость). Показатель вырос на 18% год к году. При этом возможность повышать зарплатные предложения опережающими темпами ограничена. Поэтому работодатели используют другие методы привлечения сотрудников, ищут для этого дополнительные ресурсы. Например, корпоративные льготы.

Специалисты Авито Работы выяснили, что 80% петербуржцев сообщили о наличии у них корпоративных льгот. Это может быть: обучение за счет компании, полис ДМС, премии.

Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о тренде на расширение границ найма. А именно: привлечение разных категорий граждан: это студенты, пенсионеры и предпенсионеры, мамы в отпуске по уходу за ребенком. При этом работодателей устраивают соискатели без опыта.

«Компании предлагают новичкам обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте», — пояснил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Тренд подтверждают цифры, полученные в ходе исследования Авито. В Ленинградской области в III квартале 2024 года количество вакансий с отметкой «Подходит для пенсионеров» выросло на 116% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вакансии для студентов демонстрируют рост на 54% год к году.

Еще одно особенность современного рынка труда – растущая популярность подработок. По данным платформы, 50% петербуржцев подрабатывали в этом году.

Характер подработок отличается. Так, 38% хотят частичную занятость, 31% — временную работу. Работодатели, в свою очередь, начали предлагать подработки на 10% чаще.

Также было отмечено, что в условиях развития цифровых платформ, процесс поиска работы и соискателей ускорился. По данным Авито Работы, почти все соискатели в Петербурге (99%) выбирали вакансии онлайн, в основном при помощи смартфонов (64%) и компьютеров (35%).

«При этом 79% кандидатов подбирали вакансии на специализированных сервисах, таких, как Авито Работа, — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак.

Помимо того, работодатели стараются переманить действующих специалистов, предлагая более высокий заработок. О таких предложениях сообщили 55% респондентов. Также работодатели предлагают гибкий график – 29%, повышение – 20%, бонусы – 20%. В среднем петербуржцы остаются на одном рабочем месте около 5 лет. Также специалисты отметили, что крупные джоб-платформы, такие как Авито Работа, проверяют работодателей, они проходят верификацию по реквизитам или ID, а также получают отзывы от сотрудников.