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Жизнь повернется на 180 градусов: какие изменения ожидают пенсионеров в 2025 году

С 2025 года в России вступят в силу значительные изменения в системе пенсионного обеспечения, которые затронут как социальные, так и страховые пенсии. Власти сообщают, что новые меры поддержки помогут улучшить финансовое положение граждан, а также обеспечат большую доступность пенсий для разных категорий населения. Рассказываем, что именно изменится и кто получит дополнительные выплаты.

Жизнь повернется на 180 градусов: какие изменения ожидают пенсионеров в 2025 году
Фото: Baltphoto

Индексация социальных пенсий: повышение на 14,75%

Важным событием 2025 года станет индексация социальных пенсий, которая вырастет на 14,75%. Этот шаг, безусловно, повлияет на миллионы граждан, получающих социальные пенсии. Основной целью индексации является повышение уровня жизни граждан, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения страховой пенсии, а также тех, кто не может работать по состоянию здоровья.

Пенсионерам, получающим социальные пенсии, начнут выплачивать увеличенные суммы с 1 апреля 2025 года. После индексации размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. В следующем, 2026 году, планируется очередное повышение, которое составит 4,5%. В 2027 году индексация будет несколько ниже – 4%, при этом на эти цели в федеральном бюджете будут выделены значительные средства: 895 миллиардов рублей в 2026 году и 950 миллиардов рублей в 2027 году.

Повышение страховых пенсий по старости: увеличение на 7,3%

С 1 января 2025 года россиян также ждет индексация страховых пенсий по старости, которая составит 7,3%. В результате этого повышения средний размер пенсии вырастет до 24 тысяч рублей. Это увеличение затронет граждан, которые за годы своей трудовой деятельности накопили достаточный страховой стаж и теперь получают пенсию, рассчитанную на основе пенсионных взносов.

Страховая пенсия, в отличие от социальной, формируется из взносов, которые граждане делают на протяжении своей трудовой жизни. Таким образом, индексация этих выплат окажет значительное влияние на благосостояние тех, кто много лет работал и накопил пенсионные средства.

Жизнь повернется на 180 градусов: какие изменения ожидают пенсионеров в 2025 году
Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Социальная пенсия: кто имеет право на её получение и как назначается

Социальная пенсия предоставляется гражданам, которые не имеют нужного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также тем, кто по состоянию здоровья не может работать. Эта пенсия также может быть назначена по инвалидности, детям-инвалидам, а также родителям, супругам и детям погибших военнослужащих.

Кроме того, право на социальную пенсию имеют иностранные граждане, проживающие в России не менее 15 лет, при условии, что они достигли установленного возраста.

Важно отметить, что социальная пенсия является бессрочной, а её размер не может быть ниже регионального прожиточного минимума. В отличие от страховой пенсии, средства на социальные выплаты поступают из государственного бюджета.

Жизнь повернется на 180 градусов: какие изменения ожидают пенсионеров в 2025 году
Фото: Baltphoto

Возрастной ценз для социальной пенсии: изменения с 2026 года

В ближайшие годы возрастной ценз для назначения социальной пенсии будет постепенно увеличиваться. В 2024 году пенсионный возраст составляет 63 года для женщин и 68 лет для мужчин. Однако с 2026 года он начнёт повышаться, достигнув в 2028 году 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Для малочисленных народов Крайнего Севера предусмотрены более низкие возрастные границы: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Такие изменения связаны с повышением продолжительности жизни и необходимостью сбалансировать пенсионную систему.

Дополнительные социальные выплаты для москвичей

В 2025 году жители Москвы также смогут рассчитывать на дополнительные социальные выплаты. Мэр города Сергей Собянин подписал постановление о повышении социальных выплат на 5,5%. Это коснется как ежемесячных, так и единовременных выплат для льготных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других социально уязвимых групп.

Минимальная пенсия с городской доплатой для москвичей в 2025 году составит 25 850 рублей. Также предусмотрены единовременные выплаты для москвичей, приуроченные к памятным датам, таким как годовщина Победы в Великой Отечественной войне, авария на Чернобыльской АЭС.

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