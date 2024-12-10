Петербург в середине декабря ждет температурные колебания

Ночью 11 декабря температура воздуха в Петербурге впервые перешла через нулевую отметку и продолжит медленно повышаться. На данный момент температура находится немного ниже +1 градуса, а к вечеру она должна достичь +3 градусов. Положительная температура будет сохраняться в течение всего дня, а даже ночью столбик термометра может оставаться выше +3 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Однако с наступлением следующего дня, в среду, температура начнёт постепенно снижаться, а в ночь на четверг снова вернется отрицательная температура. Такие резкие колебания температур ожидаются в течение недели на территории всего региона.

Что касается осадков, то на протяжении 11 и 12 декабря их практически не будет. Небольшой снег может выпасть лишь в четверг. Ветер в Петербурге продолжит набирать силу, и максимальные порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с, а в прибрежных районах возможны порывы до 15 м/с.