  • 18+

  • Сегодня

    10.12.24, Вт

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.38 €105.1 ¥13.6

Петербург в середине декабря ждет температурные колебания

Ночью 11 декабря температура воздуха в Петербурге впервые перешла через нулевую отметку и продолжит медленно повышаться. На данный момент температура находится немного ниже +1 градуса, а к вечеру она должна достичь +3 градусов. Положительная температура будет сохраняться в течение всего дня, а даже ночью столбик термометра может оставаться выше +3 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Петербург в середине декабря ждет температурные колебания
фото: baltphoto

Однако с наступлением следующего дня, в среду, температура начнёт постепенно снижаться, а в ночь на четверг снова вернется отрицательная температура. Такие резкие колебания температур ожидаются в течение недели на территории всего региона.

Что касается осадков, то на протяжении 11 и 12 декабря их практически не будет. Небольшой снег может выпасть лишь в четверг. Ветер в Петербурге продолжит набирать силу, и максимальные порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с, а в прибрежных районах возможны порывы до 15 м/с.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее