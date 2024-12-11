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Здоровый 2025 год: что готовит новый год для всех знаков зодиака

Символ змеи из покон веков был символом плодородия и изобилия! А с точки зрения нумерологии 2025 год пройдет под энергией 9 (девятки) – эту энергию кто-то называет «Мудрецом», а кто-то «Отшельником». Люди, которые имеют в дате рождения девятку очень хорошие лекари души и тела. Поэтому весь 2025 год нужно посвятить улучшению своего здоровья, как физического, так и ментального. Как рассказала Gazeta.SPb астролог, нумеролог Яна Пустовалова, особенно за своим здоровьем нужно следить Тельцам, Львам, Рыбам.

Здоровый 2025 год: что готовит новый год для всех знаков зодиака
Фото: pxhere.com

Овны

Обратите внимание в течение всего года на состояние своей нервной системы и состояние опорно-двигательного аппарата. В первую очередь научитесь составлять свой график на день, неделю и месяц. Обязательно выделяйте время на полноценный отдых, так как пятиминутки – не ваш вариант. У каждого свой индивидуальный способ расслабления и расслабления, поэтому выбирайте его индивидуально.

Тельцы

Если у вас есть хронические заболевания, то они обязательно дадут о себе знать или напомнят о своем существовании, особенно связанные с пищеварительной системой. Для облегчения симптоматики выбирайте легкую и простую пищу в ежедневный рацион. В большинстве случаев – это означает, что вы забыли о нормальном отдыхе (работа без выходных, по ночам, перекусы в виде фаст-фуда в промежутке и многое другое). Решение простое – убегайте в отпуск или на выходные с продуманной программой отдыха (к трудоголикам это относится в первую очередь) и сделайте чек-ап организма.

Здоровый 2025 год: что готовит новый год для всех знаков зодиака
Фото: pxhere.com

Близнецы

Близнецам нужно беречь свою дыхательную систему, которая напрямую может быть связана с вашим психологическим состоянием. Этот год очень подходит для тех, кто страдает вредными привычками и хочет от них избавится раз и навсегда. Для этого освойте новые дыхательные практики и научитесь говорить о своих чувствах. Иногда решения самых сложных вопросов оказывается очень легкое решение.

Раки

Ваш эмоциональный фон будет, как на «американских горках», которые могут привести к различным формам заболеваний. Ваше самочувствие будет зависеть от вашего желания выстроить грамотный график жизнедеятельности. Помните, что работать за троих в этом году не ваш формат, проводите больше времени с семьей, родными и близкими вашему духу людьми, а также включайте прогулки на свежем воздухе.

Львы

Вы можете чувствовать огромный прилив сил и энергии. Но главное помнить, что наши силы и энергия не безграничны, а планы «покорить весь мир» могут рухнуть в одночасье из-за сильного распыления на все подряд. Решение – изучите тайм-менеджмент, выделите для себя пункты, которые будут поочередно сменять друг друга и в промежутках организуйте качественный отдых. От Вашего перенапряжения может пострадать сердечно-сосудистая система. Сердце – это важный элемент, который требует трепетного отношения к себе, не забывайте об этом!

Здоровый 2025 год: что готовит новый год для всех знаков зодиака
Фото: pxhere.com

 

Девы

Девы в 2025 году могут включить режим максимального контроля, перфекционизма и систематизации процессов. Эти работяги захотят отказаться от отпуска ради любимого дела или проекта, но результатом будет полное снижение иммунной системы и частые вирусные заболевания. В первую очередь, вам нужно позаботиться о состоянии своего здоровья, а потом о состоянии общего рабочего процесса.

Весы

Ваше желание везде соблюдать баланс поможет долго сохранять здоровье на высоком уровне, но окружение будет проверять вас на прочность, выводя из баланса. Если у вас нет практик, которые вы можете использовать в моменте для быстрого снижения стресса, приобретите. Также появится желание заглушить эти эмоции вредными привычками, но лучший способ успокоится — это практика «дыхательный квадрат».

Скорпионы

Скорпионов ожидает очень насыщенный год на событийность разного характера, но самое важное в приятной суете и загруженном графике выделять время на чек-ап организма или профилактику мочеполовой системы. Пейте как можно больше воды и используйте в рационе зеленые продукты.

Здоровый 2025 год: что готовит новый год для всех знаков зодиака
Фото: pxhere.com

 

Стрельцы

Успешный год ожидает и Стрельцов, но в изобилии идей и поездок могут забыть о качественном отдыхе. Если вы хотите помочь своему иммунитету, выбирайте методики нетрадиционной или заграничной медицины. Особенно это важно для тех, кто часто вспоминает о наличии аллергии. Выделяйте минимум 2-3 дня для обследований и профилактики заболеваний.

Козероги

Ваше желание улучшить работу в 2025 году будет видно даже по глазам, но важно понять, что качество работы зависит от вашего окружения. Окружение покажет вам истинной лицо, которое может вам не понравится, но из-за нежелания менять отношение к процессу взаимодействия или искать такому сотруднику замену, ваше психологическое состояние даст о себе знать не в лучшем состоянии. Чтобы избежать этого: начните работать с психологом или, как минимум, проведите совещание, где расставите четкие рамки в вашей работе и взаимодействии с сотрудниками.

Водолеи

Эра Водолея и энергия 2025 года напрямую влияет на этот знак зодиака – ваши смелые планы поражают все ваше окружение. Состояние вашего эмоционального фона будет напрямую зависеть от качества вашей реализации, но это означает, что к своему здоровью Вы должны относится также качественно. Сезонные заболевания могут выбивать вас из колеи, в этом случае поможет флоатинг. А также обратите внимание на органы зрения.

Рыбы

В год змеи Рыбы станут еще более восприимчивы к различным процессам, поэтому особое внимание уделите эндокринной и пищеварительной системе. Негативные эмоции пробудят тягу к продуктам питания, вредящим вашу общему состоянию, а также вредным привычкам. Для оздоровительных процессов выбирайте духовный отдых, массажи и плавание.

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