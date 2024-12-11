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УК «Возрождение» пыталось уничтожить исторические окна Дома Долгополова

Управляющая компания «Возрождение» пытается осуществить свои планы по замене исторических окон в Доме Долгополова на пластиковые конструкции, несмотря на категоричные протесты и решение органов власти.

УК «Возрождение» пыталось уничтожить исторические окна Дома Долгополова
Фото: SOS СПБ СНОС

В конце октября УК «Возрождение» нанесла значительный ущерб памятнику архитектуры, разбив часть окон в доме на 8-й линии В.О., 31, который является объектом культурного наследия. Затем, в ноябре, компания предприняла очередную попытку согласовать полное уничтожение оставшихся окон с комитетом по охране памятников, но была отвергнута, сообщил SOS СПБ СНОС.

Попытки «Возрождение» легализовать свои действия и получить разрешение на замещение исторических окон на пластиковые, вызвали активное вмешательство органов контроля. Ответ, который предоставила Жилищная инспекция Петербурга, приоткрывает завесу тайны бюрократических манипуляций.

В протоколе общего собрания собственников дома от 29 октября 2024 года указано, что принято решение провести замену окон в двух парадных здания в 2025 году за счет средств на текущий ремонт. Однако в процессе сбора подписей за сохранение окон от собственников не поступило ни одного упоминания об этом собрании.

КГИОП не остался в стороне и потребовал прекратить незаконную замену окон, зафиксировав факт демонтажа одного окна, которое является частью охраняемого объекта культурного наследия. В результате КГИОП начал рассматривать возможность подачи иска в суд с целью обеспечения исполнения обязательных требований по охране объектов культурного наследия.

В середине ноября УК «Возрождение» попыталась добиться разрешения на замену всех оригинальных окон в парадных дома на пластиковые конструкции.

Ответ КГИОП от 22 ноября был категоричен: компании было предписано провести работы по ремонту окон в целях их поддержания в эксплуатационном состоянии, а не полной замены. Такой ответ поставил точку на попытках «Возрождение» изменить облик Дома Долгополова, оставив его исторические окна нетронутыми.

На данный момент «Возрождение» вынуждена была уволочь свои пластиковые окна из парадной.

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