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Путин предложил обсудить возвращение оценки за поведение школьников

На недавнем заседании Совета по правам человека Владимир Путин выступил с инициативой обсудить возможность возвращения оценки за поведение для школьников. Президент подчеркнул, что если данное нововведение будет реализовано, оно должно быть конструктивным и реально влиять на общие результаты обучения. Важным шагом, по его мнению, станет проведение предварительных консультаций с экспертами и родителями, чтобы принять взвешенное и обоснованное решение.

Путин предложил обсудить возвращение оценки за поведение школьников
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

«Честно говоря, я даже не знал, что у нас нет оценки за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, за этим стояли какие-то причины. Но я считаю, что вопрос нужно обсудить. Если оценка за поведение будет возвращена, она должна иметь реальное значение», — сказал Владимир Путин, добавив, что для разработки окончательной концепции важно проконсультироваться со специалистами и родителями.

Идею поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, указав, что оценка за поведение может стать важным инструментом для регулирования школьной дисциплины и стимулом для развития самодисциплины у учеников. Также обсуждается возможность учета этой оценки при допуске школьников к выпускным экзаменам, сообщил IVBG.

На различных уровнях неоднократно поднимался вопрос о проблемах с дисциплиной в российских школах. Учителя сообщают о частых случаях хамства и неуважения со стороны учеников, однако отмечают, что для эффективной оценки поведения необходимо установить четкие критерии, чтобы избежать субъективности и ошибок. Среди предложений — поощрение за прилежание, вежливость, отсутствие прогулов и вредных привычек.

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