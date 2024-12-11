Количество экспортеров в Петербурге превысило 8 тысяч

В Петербурге подвели итоги пятилетней работы Петербургского центра поддержки экспорта, который сыграл ключевую роль в развитии экспортной деятельности города. За это время ситуация на экспортном рынке претерпела значительные изменения. Российские компании активно переориентируются на сотрудничество с дружественными странами, в то время как системы логистики адаптируются к новым условиям.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, Центр, в первую очередь, фокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса города. Он подчеркнул, что одна из важнейших задач Центра — это продвижение петербургских предприятий на международной арене, участие в зарубежных выставках, а также обучение местных бизнесменов работе с экспортом.

«Санкт-Петербург — это город с высокоразвитыми технологиями. У нас есть что предложить в таких сегментах, как машиностроение, судостроение, радиоэлектроника, фармацевтика. Наши предприятия сотрудничают с более чем 180 странами мира», — отметил Кирилл Поляков.

Он добавил, что Петербург занимает лидирующие позиции в стране по объемам не сырьевого и не энергетического экспорта, поставляя продукцию в такие страны, как Китай, Индия, государства Африки, СНГ и многие другие. Отметим, что 87% всех экспортных поставок города направляются в дружественные страны.

Руководитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов сообщил, что за последние годы объем экспорта увеличился на 17%, а число экспортеров в городе превысило 8 тысяч.

«Задача на будущее — в два с половиной раза увеличить объем не сырьевого и не энергетического экспорта», — добавил Ситов.

Поздравляя коллектив Центра с пятилетием, генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» Мария Ершова выразила уверенность, что впереди — новые перспективы. «Нашей целью станет освоение новых рынков, и я желаю всем успешных экспортных контрактов», — заключила она.