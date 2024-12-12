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Нумерологический прогноз на 2025 год: как будет работать энергия аркана «Отшельник»

В 2025 году будет преобладать девятая энергия аркана «Отшельник». О том, как год пройдет, рассказала Gazeta.SPb нумеролог Таша Головкина. Если 2024-й был годом силы, амбициозности, огня и страсти, то следующий обладает абсолютно противоположной энергией.

Нумерологический прогноз на 2025 год: как будет работать энергия аркана «Отшельник»
Фото: pxhere.com

Это углубление, духовность, погружение в смыслы, мы уже не собираем информацию поверхностно, не принимаем импульсивных решений. Вы будете много размышлять о жизни и целях. 2025-й – это год внутренней трансформации, вы войдёте в год одним человеком, а выйдете совершенно другим — новые взгляды, интересы, ценности, привычки и образ жизни. Это год духовных открытий, обретения единомышленников и наставников, мудрых руководителей, которые будут делиться с вами знаниями и передавать опыт.

Девятка в нумерологии является последним и самым большим числом нумерологического ряда, это и последний знак зодиакального круга – Рыбы, необходимо закрыть все двери в прошлое, чтобы открыть в новое будущее, завершите все дела, раздайте все долги, выполните все обещания, которые давали, таким образом вы почувствуете очищение, прилив сил и энергии для новых открытий.

Это и признание успеха, и благородство, открытость души и сердца, мы начинаем думать не только о себе, но прежде всего о других людях, больше эмпатичности, милосердия, человек не остается равнодушным к страданиям и несправедливости, но в то же время никогда не посвящает себя ничему и никому полностью.

Аналогом девятки являются планеты Юпитер и Нептун: Юпитер позволяет ставить перед собой высокие цели и достигать их постепенно, шаг за шагом, настойчиво и непринужденно. А вот Нептун добавляет фантазии, как в жизни в целом, так и в отдельных ее сферах. Главное не слишком опираться на воздушные замки и обломовские иллюзии. Несбыточность этих мечт дает разочарование и эмоциональные качели, склонность жаловаться на судьбу и драматизировать ситуацию. Главное разобраться в себе, обрести свое предназначение и найти свой жизненный путь, в этом вам помогут практики и медитации, психологические консультации, а также углубление в эзотерику.

Вы можете захотеть учиться и получать новые знания в области психологии – это будет прекрасно. Расширяйте горизонты, уделяйте время себе, хотя бы полчаса в день – вы можете послушать любимую музыку, прогуляться в лесу или просто помечтать, находясь наедине с собой и своими мыслями, именно в это время к вам могут прийти новые идеи и решения даже самых сложных вопросов.

В этот период у человека может появиться желание очень много помогать другим людям, делиться своими знаниями, опытом и энергией, но в какой-то момент приходит осознание опустошенности, как будто бы наша жизненная батарейка подошла к нулю, мы стали уязвимыми, жизнь подсказывает нам – перезарядись! И тогда человек становится замкнутым, на первый взгляд равнодушным и черствым, дистанцируется от других людей и погружается в свой собственный мир, где он залечивает душевные раны, черпает силы и восстанавливает ресурсы для новых свершений, и снова возвращается в мир.

Нумерологический прогноз на 2025 год: как будет работать энергия аркана «Отшельник»
Фото: pxhere.com

Что благоприятно в 2025 году

— В год Отшельника необходимо снизить активность, замедлиться, остановится, посмотреть по сторонам на свою жизнь в целом. Оставаться в прежнем бешенном ритме жизни не получится, здесь уже важна основательность, тщательность, детальность, нужно дойти до сути, а не оставаться на поверхности.

— Для женщин очень благоприятно в этот период планировать беременность;

— Важно заняться спортом, подобрать диету;

— Больше углубиться в свою работу;

— Усовершенствовать свои знания;

— Благоприятно изучать психологию, больше читать и познавать новое;

— Углубиться в познание себя, природы своей личности, узнать свои истинные цели и стремления в жизни;

— Избавиться от токсичных людей в окружении;

— Старайтесь так распределить время и распорядок дня, чтобы уделить внимание себе, своей семье, работе и отдыху. Не забывайте, что новые инсайты приходят именно в состоянии покоя и уединения.

Неблагоприятно в 2025 году

— Работать на износ, так как в такой период переутомление гарантировано при неправильных нагрузках;

— Вредные продукты и привычки. У вас есть прекрасная возможность вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя, сбросить лишние килограммы и получать от этого процесса удовольствие и новый прилив сил;

— Не передавать знания. Если вы накопили достаточное количество навыков и умений, обязательно передавайте их другим (детям, знакомым, в профессии или через консультации) иначе будет интеллектуальный застой энергии, который не позволит вам преумножить ваши возможности и двигаться вперед;

— Чрезмерная требовательность к себе и к другим;

— Самобичевание. Человек может ругать себя за ошибки прошлого и страдать от этого. Всегда помните, что все кризисы и трудности в жизни нам даются для того, чтобы мы извлекли уроки и не наступали на те же «грабли» в будущем. Помните, что в истории нет сослагательного наклонения, все случилось так, как нужно именно вам для вашего развития и ваших уроков жизни;

— Негативные мысли. Может появиться ощущение, что ничего не получается, мир рушится, все от тебя отвернулись, состояние апатии и депрессии.

Деньги

Нумерологический прогноз на 2025 год: как будет работать энергия аркана «Отшельник»
Фото: pxhere.com

В финансовой сфере могут быть небольшие трудности. Вы можете принижать свои таланты, оставаться на нелюбимой работе и бояться что-то изменить в жизни.

У фрилансеров может появиться страх повышения цен, постоянно кажется, что я что-то не знаю или недостаточно знаю, нужно что-то подтянуть, доучить. Эти иллюзии не позволяют поставить высокую плату за услуги, а зря. Помните, ваше время, знания и здоровье должны всегда окупаться.

Работа в одиночку или на себя очень хороший вариант заработка в этом году. Есть возможность повышения по карьерной лестнице в должность руководителя.

Что касается самих финансов, если вы будете видеть смысл своей деятельности,  пользу вашей работы и получать удовольствие — деньги будут приходить стабильно и постепенно. Для кого-то этот период будет некой паузой в карьере или в учебе – можно взять академический отпуск, больше набраться знаний, закрепить материал.

Девушки могут уйти в декрет, поставив карьеру на паузу и посвятив себя ребенку.

Личная жизнь

Нумерологический прогноз на 2025 год: как будет работать энергия аркана «Отшельник»
Фото: pxhere.com

Если 2024 год был годом страсти, эмоций, бурных курортных романов, влюбленностей с первого взгляда, то в 2025 году сексуальная активность поутихнет. Вы будете любить человека не из-за искры, пробежавшей между вами, а за интеллект, общие интересы и духовные ценности.

В этом году вы можете больше замкнуться в себе, меньше уделять внимание своему партнеру, отсюда расставания, разводы; захочется поставить отношения «на паузу» и подумать есть ли у нашей пары общие интересы и стремления, какое мы видим наше совместное будущее, отвечает ли партнёр всем нашим желаниям и требованиям; что нужно изменить в себе, чтобы партнер чувствовал себя комфортно.

Одиноких девушек ждут либо серьезные отношения, основанные на доверии, духовности, общих интересах, взаимопомощи и взаимопонимании. Либо захочется повременить, переждать этот период и больше заняться саморазвитием и самосовершенствованием.

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