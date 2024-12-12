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Названо самое популярное направление для путешествий среди россиян в 2024 году

В 2024 году озеро Байкал стало лидером среди популярных туристических направлений. Как рассказала Gazeta.SPb управляющий партнер и основатель премиальных путешествий и мероприятий Камила Велибекова, Байкал привлекает туристов уникальной природой и увлекательными экскурсионными программами.

Названо самое популярное направление для путешествий среди россиян в 2024 году
Фото: pxhere.com

«Байкал — это больше, чем просто место на карте, это портал к приключениям и открытиям. Здесь природа и культура создают уникальный симбиоз, открывающий два основных направления для путешественников. Первое — приключенческий и экскурсионный туризм, который позволяет увидеть «сердце» региона: величие прозрачного озера, красоту горных пейзажей и суровые таёжные леса. Это край, где каждый вдох наполняется свободой, а взгляд ловит бесконечные горизонты», — отметила Велибекова.

Второе направление — культурно-этнографический туризм, погружающий в глубокую историю и традиции коренных народов. Здесь можно изучить шаманские обряды, тайны буддистских монастырей и самобытность байкальских народов. Отдельный мир, полный удивительных историй и сакрального знания.

Названо самое популярное направление для путешествий среди россиян в 2024 году
Фото: pxhere.com

Летом многие туристы выбирают Байкал, чтобы искупаться в его кристально-чистых водах. Зимой Байкал манит захватывающей фотоохотой и горнолыжным отдыхом.

Рост популярности Байкала как туристического направления связан и с активным продвижением современных объектов размещения, предлагающих комфорт и высококлассный сервис. Гостиницы стали доступны более широкой аудитории благодаря эффективным маркетинговым стратегиям. Это способствует укреплению имиджа Байкала как привлекательного туристического бренда.

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