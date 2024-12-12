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Врач-гастроэнтеролог посоветовала есть не больше трех мандаринов в день

Мандарины, хоть и полезны витамином С, нужно есть в меру. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила, что 3 мандарина в день — это оптимальная доза. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Врач-гастроэнтеролог посоветовала есть не больше трех мандаринов в день
Фото: pxhere

Избыток витамина С не принесёт дополнительной пользы, а может спровоцировать аллергию: от сыпи до отёка Квинке. Также он может вызвать проблемы с диабетом из-за высокого содержания фруктозы. Важно помнить о мере даже при употреблении полезных продуктов.

«Стимулируя выработку соляной кислоты желудком, мандарины провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки приводит к вздутию и метеоризму», — добавила Мельникова.

Также гастроэнтеролог отметила, что большое количество клетчатки может привести к вздутию живота и метеоризму.

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