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Бережная сыграет королеву мышей в «Щелкунчике» на Конюшенной

Художественный руководитель петербургского детского ледового театра Елена Бережная сыграет роль королевы мышей Мышильды в «Щелкунчике» на катке на Конюшенной площади. Об этом фигуристка рассказала «Петербургскому дневнику».

Бережная сыграет королеву мышей в «Щелкунчике» на Конюшенной
Фото: Елена Бережная. Скриншот из видео

Бережная отметила, что «Щелкунчик» – это адаптированная под лед версия классического балета с ярким визуальным решением, органично вписывающимся в пространство Конюшенной площади. Фигуристка подчеркнула связь «Щелкунчика» с Петербургом, указывая на премьеру балета Чайковского в Мариинском театре в 1892 году.

Кроме «Щелкунчика», зрителей ждут «Летучий корабль» и «12 месяцев». «Щелкунчик» будет показан с 18 по 21 декабря, а с 2 января — ежедневно. В «Летучем корабле» будут использованы ледовые проекции и яркая хореография. В постановке Ильи Авербуха «12 месяцах» постановке Ильи Авербуха, Художественный руководитель сыграет Мачеху, но в необычном прочтении. За время новогодних праздников будут ждать посещение катка около 20 тысяч зрителей. Бережная поделилась планами на 2025 год и рассказала о своих новогодних планах.

Елена Бережная — российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка. Известна своими достижениями в спорте. Она продолжает активно участвовать в культурной жизни России, в том числе как актриса и постановщик.

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