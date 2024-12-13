Какие проблемы принесет Холодная Луна: чего ждать от последнего полнолуния в 2024 году

Последнее полнолуние в 2024 году совпадает по датам с окончанием ретроградного Меркурия. Оно наступил в воскресенье, 15 декабря под воздушным знаком Близнецов. Кроме того, рядом с датой полнолуния находится зимнее солнцестояние 21 декабря.

Холодная Луна 15 декабря: почему так называется

Еще в древние времена люди следили за различными изменениями в природе и астрономии, на основе которых каждый месяц полнолунию давали особые названия. Декабрьская полная Луна получила имя Холодной из-за настоящих зимних морозов, которые наступали в это время среди индейских племен.

Существуют и другие названия, которые возникли у различных народов. Например, из-за близости зимнего солнцестояния декабрьское полнолуние также называют Луной Длинной Ночи, а из-за праздника Йоль, который отмечался в середине зимы у германских народов, — Луной перед Йолем. Следует отметить, что эти названия распространены в Северном полушарии. В Южном полушарии, где в декабре лето, полнолуние называют Клубничным или Медовым.

Как декабрьское полнолуние скажется на психике и здоровье

Вопрос о том, как Луна и ее фазы влияют на человека, обсуждается давно, но точных доказательств этого влияния пока нет. Существует мнение, что в период полнолуния у людей могут возникать психические проблемы, обострения хронических заболеваний, нарушения сна и боли. Также отмечается увеличение рождаемости и ухудшение свертываемости крови.

Хотя доказательства влияния Луны остаются неопределенными, в это время не рекомендуется проводить операции. Любое медицинское вмешательство лучше перенести. Также считается, что в этот период люди могут испытывать чрезмерную тягу к алкоголю.

Тем не менее, есть один аспект, на который Луна может влиять — это сон. В полнолуние Луна ярко светит на ночном небе, что может мешать засыпанию и увеличивать количество ночных пробуждений.

В полнолуние не рекомендуется:

— не рекомендуется перегружать себя физической активностью;

— не стоит начинать новые проекты;

— не следует заниматься уборкой, так как она будет неорганизованной и результаты окажутся непредсказуемыми, что может привести к конфликтам и спорам;

— нельзя пересаживать растения, это лучше делать во время растущей Луны.