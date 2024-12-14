Петербуржцам озвучили режим работы станции метро «Горный институт»

Гостям и жителям Северной столицы рассказали, как будет работать вестибюль станции метро «Горный институт».

Пока что станция не открыта, однако ее расписание уже доступно для изучения. Как сообщили в телеграм-канале «Подземник», вестибюль будет открываться для пассажиров на вход в 05:43. Предполагается, что в двери метро можно будет зайти до 00:00.

Первые составы поедут в сторону станции метро «Улица Дыбенко» в 05:53. Последние поезда поедут по линии в 00:10. Пассажиры смогут перейти с линии на линию между станциями до 00:15.

До этого петербуржцам рассказали, что станцию откроют до 31 декабря 2024 года.