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Петербуржцам озвучили режим работы станции метро «Горный институт»

Гостям и жителям Северной столицы рассказали, как будет работать вестибюль станции метро «Горный институт».

Петербуржцам озвучили режим работы станции метро «Горный институт»
Фото: Baltphoto

Пока что станция не открыта, однако ее расписание уже доступно для изучения. Как сообщили в телеграм-канале «Подземник», вестибюль будет открываться для пассажиров на вход в 05:43. Предполагается, что в двери метро можно будет зайти до 00:00.

Первые составы поедут в сторону станции метро «Улица Дыбенко» в 05:53. Последние поезда поедут по линии в 00:10. Пассажиры смогут перейти с линии на линию между станциями до 00:15.

До этого петербуржцам рассказали, что станцию откроют до 31 декабря 2024 года.

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